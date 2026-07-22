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Ehemaliger Formel-3-Pilot Zdeněk Chovanec im Alter von 21 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus Portugal. Der ehemalige Formel-3-Pilot Zdeněk Chovanec ist dort am vergangenen Samstag im Alter von 21 Jahren verstorben.

Formelsport

Zdeněk Chovanec bei der Formel 3 auf dem Red Bull Ring
Zdeněk Chovanec bei der Formel 3 auf dem Red Bull Ring
Foto: XPB Images
Zdeněk Chovanec bei der Formel 3 auf dem Red Bull Ring
© XPB Images

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Die Motorsportgemeinde trauert um Zdeněk Chovanec. Der 21-jährige Rennfahrer ist, wie er jetzt bekanntwurde, am vergangenen Samstag im Alter von 21 Jahren verstorben. Chovanec verstarb im portugiesischen Trofa.

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Der in Venezuela geborene Chovanec, der tschechische Wurzeln hatte und seit seiner Jugend in Portugal lebte, fuhr den Großteil seiner Karriere mit einer portugiesischen Rennlizenz und galt als vielversprechendes Nachwuchstalent des nationalen Motorsports.

Zdeněk Chovanec begann seine Karriere 2018 im Kartsport in Portugal, bevor er schnell in den Formelsport wechselte. Er startete 2020 in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate und in der italienischen Formel-4-Meisterschaft, wo er mit starken Ergebnissen aufhorchen konnte. In Abu Dhabi und Dubai fuhr er in der Wintermeisterschaft Podestergebnisse ein. 2021 wechselte er in die Euroformula Open und war dort ebenfalls ein regelmäßiger Punktekandidat. 2022 und 2023 nahm er mit dem tschechischen Charouz Racing System-Team an vereinzelten Rennen an der offiziellen FIA Formel 3 im Rahmen der Formel 1 teil, konnte aber keine Punkte einfahren.

Zudem bestritt Chovanec 2022 sechs Rennen in der Boss GP-Meisterschaft, in der er fünf Klassensiege einfuhr.

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2023 zog es Zdeněk Chovanec in den Langstreckensport. Er sollte den komplette GT World Challenge Europe Endurance Cup mit dem deutschen Mercedes-AMG-Team GetSpeed aus Meuspath bestreiten, zog sich aber nach den Testfahrten aus dem Programm zurück. Sein einziger Rennstart seitdem erfolgte mit einem LMP3-Prototypen in der Ultimate Cup Series in Estoril.

Details zu seinen Todesumständen wurden nicht veröffentlicht. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten Zdeněks Familie und seinen Freunden.

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