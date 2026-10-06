Mit Team von Formel-1-Weltmeister Lando Norris: Starkes Feld in F4 Germany

GEDLICH Racing freut sich, ein starkes und internationales Teilnehmerfeld für die von der FIA zertifizierte F4 German Championship 2027 bekanntzugeben.

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Über 70 Bewerbungen für die Rückkehr der Formel 4 nach Deutschland

Insgesamt gingen Bewerbungen für mehr als 70 potenzielle Fahrzeuge ein – ein deutliches Zeichen für das große Interesse an der Rückkehr des Formel-Nachwuchssports nach Deutschland. Letztlich wurden 14 Teams aus acht Nationen für die Saison 2027 ausgewählt. Vier davon kommen aus Deutschland, darunter auch neue Projekte, die zusätzliche Impulse für die deutsche Motorsportlandschaft setzen werden.

14 Teams aus acht Nationen für das Starterfeld 2027

Drei Teams haben sich für das maximal mögliche Kontingent von vier Fahrzeugen entschieden. Zwei davon waren bereits in der auf der Iberischen Halbinsel ausgetragenen Formula Winter Series von GEDLICH Racing am Start.

Van Amersfoort Racing wird mit vier Fahrzeugen in der F4 German Championship antreten. Das niederländische Team ist auf allen Ebenen des von der FIA zertifizierten Formel-Nachwuchssports aktiv und will von Beginn an um Erfolge in der F4 Germany kämpfen. Bereits 2020 und 2021 gewann VAR zwei Meistertitel in der damaligen ADAC Formel 4.

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Mathilda Racing setzt nach seinem Debüt in der Formula Winter Series 2026 sein schnelles Wachstum fort. Das deutsche Team baut sein Engagement im Formel-Nachwuchssport weiter aus und wird ebenfalls vier Fahrzeuge in der Serie einsetzen. Geleitet wird das Team vom erfahrenen Nürburgring-Piloten Michael Paatz, Vater des F1-Academy-Stars Mathilda Paatz.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen

VANWALL F4 Racing ist ein neu gegründetes Projekt, das auf jahrzehntelange Erfahrung und Expertise im Motorsport zurückgreifen kann. Angeführt wird das Projekt von Colin Kolles und Teamchef Trevor Carlin. Operieren wird das Team von der ByKOLLES-Basis aus, von der auch die Aktivitäten im Langstreckensport und in der Entwicklung straßenzugelassener Hypercars gesteuert werden. Kolles’ langjährige Erfahrung auf höchstem Motorsportniveau – unter anderem in der Formel 1 und DTM – sowie Carlins umfassende Expertise im Formelsport machen das Vier-Fahrzeug-Programm zu einem der spannendsten neuen Projekte für 2027.

Etablierte Namen und ambitionierte neue Projekte verstärken die Meisterschaft

LN4 Fusion, das von Formel-1-Weltmeister Lando Norris mitgegründete Team, hat seine Pläne für 2027 erweitert und wird ebenfalls in der F4 German Championship antreten. Norris selbst konnte bereits Formel-4-Rennen in Deutschland gewinnen. Nun will das Team, das seinen Namen trägt, an diese Erfolge anknüpfen.

Auch Jenzer Motorsport wird in der ersten Saison der neuen F4 Germany antreten. Das renommierte Schweizer Team war bislang bei jeder Ausgabe der Formula Winter Series vertreten und absolvierte zuvor sieben Saisons in der ehemaligen ADAC Formel 4.

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Teams aus der Formula Winter Series verstärken das F4-Germany-Starterfeld

Eine Reihe weiterer Teams, die bereits aus der Formula Winter Series bekannt sind, wird ebenfalls in der F4 Germany vertreten sein. Step Motorsport, Renauer Motorsport, CRAM und AS Motorsport waren allesamt in der FWS-Saison 2026 am Start und werden das sportliche Niveau im Starterfeld der F4 Germany 2027 zusätzlich erhöhen.

Auch zwei neue Namen werden Teil des deutschen Kontingents im Fahrerlager sein.

Sportwagen-Pilot Laurents Hörr wird für Dutt Motorsport ein Programm mit mehreren Fahrzeugen betreuen. Das Team aus Stuttgart bestreitet derzeit seine erste Formel-4-Saison und hatte frühzeitig seine Absicht erklärt, künftig auch in der F4 Germany anzutreten. Gleichzeitig wird drive.solutions sein Formel-4-Debüt in der F4 Germany geben. Das Team wird vom erfahrenen Rennfahrer Sascha Herz geleitet und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vorbereitung von Formel-Fahrzeugen für Rundstrecken- und Bergrennen.

Mit dem DTM-Team Comtoyou Racing und PK Carsport werden zudem zwei belgische Teams antreten, die bislang vor allem im GT- und Tourenwagensport aktiv waren. Mit ihren neuen Formel-4-Projekten schlagen beide Teams ein neues Kapitel in ihrer jeweiligen Motorsportgeschichte auf.

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Das in der Schweiz ansässige FS Motorsports wird die F4 German Championship im Rahmen seiner ersten vollständigen Saison bestreiten. Das Team wurde vom erfahrenen Motorsport-Promoter Mauricio Slaviero und Rennsport-Star Augusto Farfus mitgegründet und wird nun in der FIA-zertifizierten Formel-4-Meisterschaft antreten. Aufbauend auf der Fahreragentur FS Management des brasilianischen Duos will das Team bereits in seiner ersten Saison vielversprechenden Talenten eine Plattform bieten.

Robin Selbach von GEDLICH Racing sagt: «Das enorme Interesse an unserer F4 German Championship ist ein deutliches Zeichen dafür, wie groß der Wunsch nach einer starken Nachwuchs-Formelserie in Deutschland und der Region ist. Die Anfragen für mehr als 70 potenzielle Fahrzeuge haben unsere internen Erwartungen übertroffen und uns ermöglicht, ein äußerst spannendes Teilnehmerfeld für die erste Saison zusammenzustellen. Bis zum ersten Rennstart sind es noch mehr als sechs Monate – und schon jetzt ist die Vorfreude riesig!»