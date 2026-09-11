Großes Interesse an der neuen F4 Germany

Nach dem offiziellen Launch der F4 Germany sind nur wenige Wochen vergangen. Der Einschreibezeitraum läuft, und schon jetzt liegen dem Promotor mehr unterschriebene «Application forms» vor, als man prognostiziert hatte. Robin Selbach, Geschäftsführer des Promotors Gedlich Racing: «Unsere interne Planung lief auf 20 Autos in der Startsaison. Schon jetzt haben wir deutlich mehr verbindliche Anmeldungen auf dem Schreibtisch liegen. Es freut uns sehr, dass wir ganz offensichtlich eine erhebliche Lücke schließen und so viele Fahrer und Teams mitmachen wollen.»

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Guter Mix aus Top-Namen, kleineren Teams sowie Neu- und Wiedereinsteigern

Dass der Start der F4 Germany einen ernstzunehmenden Einschlag in der Szene bewirkt hat, kann man am Profil der Interessenten ablesen. Stefan Lehner, Head of Race Series bei Gedlich Racing, erläutert: «Wir haben etliche Einschreibungen größerer Teams vorliegen, die man auch aus F3 und F2 kennt. Es sind aber auch kleinere dabei. Zudem scheinen einige namhafte Teams, die sich bisher noch nicht mit dem Formelsport beschäftigt haben, den Start der F4 Germany zum Anlass zu nehmen, sich neu aufzustellen. Lasst Euch überraschen – im GT-Motorsport etablierte Namen werden nun mit F4-Fahrzeugen in der F4 Germany dabei sein und sogar einer, der von Hypercars bekannt ist.»

Platzvergabe erfolgt in Kürze

Die entscheidende Frage ist naturgemäß, wer letztlich in der F4 Germany dabei sein wird und wie somit das Gesamtprofil des Starterfeldes aussehen wird. Selbach erklärt: «Nach dem 25.9. werden den Teams, die dabei sein werden, ihre Einschreibung bestätigt. Wir rechnen damit, bis Ende September eine valide Info zum Grid geben zu können.»

Bei der Vergabe der Plätze zählen verschiedene Kriterien. Neben der Professionalität des Teams und der Fahrer berücksichtigt der Promotor auch Vorerfahrungen aus der etablierten Formula Winter Series sowie wirtschaftliche Stabilität.

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Vorläufiger Kalender F4 Germany*

Oschersleben Lausitzring Norisring Red Bull Ring Nürburgring Sachsenring Hockenheimring

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