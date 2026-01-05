Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formelsport
  6. /
  7. News
Werbung
Schweizer Kartfahrer stirbt bei Feuerkatastrophe in Crans-Montana
Die Schweiz steht nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana weiterhin unter Schock. Unter den Todesopfern befindet sich mit Joaquim van Thuyne auch ein 18-jähriger Kartfahrer.
Formelsport
Joaquim van Thuyne kam bei der Katastrophe in Crans-Montana ums LebenJoaquim van Thuyne kam bei der Katastrophe in Crans-Montana ums LebenFoto: Verband Auto Sport Schweiz
Joaquim van Thuyne kam bei der Katastrophe in Crans-Montana ums Leben© Verband Auto Sport Schweiz
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Das Jahr 2026 begann mit einem Schock in der Schweiz. Am frühen Neujahrsmorgen entzündete sich im Wintersportort Crans-Montana (Kanton Wallis) die brennbare Deckenverkleidung in der Bar «Le Constellation». Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und tötete, nach aktuellem Stand, 40 Menschen. Unter den Todesopfern ist auch ein junger Kartfahrer, wie der Verband Auto Sport Schweiz heute mitteilte.
Werbung
Werbung
Der erst 18-jährige Joaquim van Thuyne kam bei dem verheerenden Brand im Wintersportort ums Leben. Van Thuyne bestritt zuletzt im Rahmen der Schweizer Kart-Meisterschaft das Rennen in Wohlen und wurde dort im Finale der stark besetzten X30 Challenge Switzerland Zehnter. Seine Karriere startete der Fahrer aus dem Team Swiss Hutless 2021 in Lyss, wo er in den vergangenen Jahren mehrere Rennen zur Kappelen Trophy absolvierte. 2024 war Joaquim auch Teil des Young Drivers Projekts von Auto Sport Schweiz. Dort fiel der junge Mann aus Lutry (Kanton Waadt) durch sein stets freundliches und vorbildliches Auftreten auf.
Empfehlungen
Parallel zum Kartsport spielte van Thuyne Fußball beim FC Lutry in den B-Junioren. Joaquim van Thuyne erklärte: «Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich nur noch Kart fahren oder Fußball spielen soll. Im Moment macht mir beides Spaß. Und in beiden Fällen brauchst du ein gutes Team um dich herum. Weil der Kartsport aber nicht gerade günstig ist, muss ich dort halt von Rennen zu Rennen schauen, wie es weiter geht.»
Werbung
Werbung
Gemeinsam mit Mannschaftskollegen verbrachte Joaquim die Silvesternacht in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Die Nachwuchs-Equipe des FC Lutry hatte über die Festtage einen Ausflug in den Walliser Nobelort unternommen. Mehrere Mitglieder der Junioren-B-Mannschaft im Alter von 16 bis 18 Jahren befanden sich während des Brandes im Inneren der Bar.
SPEEDWEEK ist in Gedanken bei den Eltern, Geschwistern und Freunden von Joaquim van Thuyne.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formelsport
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM