Schweizer Kartfahrer stirbt bei Feuerkatastrophe in Crans-Montana

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Das Jahr 2026 begann mit einem Schock in der Schweiz. Am frühen Neujahrsmorgen entzündete sich im Wintersportort Crans-Montana (Kanton Wallis) die brennbare Deckenverkleidung in der Bar «Le Constellation». Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und tötete, nach aktuellem Stand, 40 Menschen. Unter den Todesopfern ist auch ein junger Kartfahrer, wie der Verband Auto Sport Schweiz heute mitteilte.
Der erst 18-jährige Joaquim van Thuyne kam bei dem verheerenden Brand im Wintersportort ums Leben. Van Thuyne bestritt zuletzt im Rahmen der Schweizer Kart-Meisterschaft das Rennen in Wohlen und wurde dort im Finale der stark besetzten X30 Challenge Switzerland Zehnter. Seine Karriere startete der Fahrer aus dem Team Swiss Hutless 2021 in Lyss, wo er in den vergangenen Jahren mehrere Rennen zur Kappelen Trophy absolvierte. 2024 war Joaquim auch Teil des Young Drivers Projekts von Auto Sport Schweiz. Dort fiel der junge Mann aus Lutry (Kanton Waadt) durch sein stets freundliches und vorbildliches Auftreten auf.
Parallel zum Kartsport spielte van Thuyne Fußball beim FC Lutry in den B-Junioren. Joaquim van Thuyne erklärte: «Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich nur noch Kart fahren oder Fußball spielen soll. Im Moment macht mir beides Spaß. Und in beiden Fällen brauchst du ein gutes Team um dich herum. Weil der Kartsport aber nicht gerade günstig ist, muss ich dort halt von Rennen zu Rennen schauen, wie es weiter geht.»
Gemeinsam mit Mannschaftskollegen verbrachte Joaquim die Silvesternacht in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Die Nachwuchs-Equipe des FC Lutry hatte über die Festtage einen Ausflug in den Walliser Nobelort unternommen. Mehrere Mitglieder der Junioren-B-Mannschaft im Alter von 16 bis 18 Jahren befanden sich während des Brandes im Inneren der Bar.
