Wie viele Bücher sind schon über Enzo Ferrari geschrieben worden? Dutzende Autoren haben das Leben des unvergleichlichen Rennfahrers, Rennstall-Chefs, Sportwagenproduzenten und Motorsport-Wegweisers beleuchtet. Aber das neue Buch des renommierten Doug Nye, «Enzo Ferrari – The photographic biography 1898-1988», schwingt sich über die Dutzendware hinaus.

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Dieses wegweisende Werk, ein zehnjähriges Herzensprojekt des preisgekrönten Automobil-Journalisten und Buchautors Doug Nye, präsentiert das Leben von Enzo Ferrari in unfassbar reichem Detail, komplett mit der prächtigsten Sammlung von Fotografien des grossen Mannes, die jemals in einem Band versammelt wurden.

Neben dem fundierten und von Anekdoten gespickten Text des Autors zeigen mehr als 400 Bilder jeden Aspekt von Enzo Ferraris langem Leben, von der Kindheit bis zu seinen letzten Tagen.

Wir sehen ihn in seinen prägenden Jahren als Rennfahrer, unter anderem am Steuer der gefürchteten Alfa Romeos in den 1920er Jahren bei grossen Veranstaltungen wie der Targa Florio.

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Wir sehen ihn als Team-Manager, der in den 1930er Jahren Alfa Romeos mit seiner Scuderia Ferrari betreibt und beträchtlichen Erfolg mit herausragenden Rennfahrern wie Tazio Nuvolari hat.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Wir sehen ihn nach dem Krieg, wie er in allen möglichen Situationen über sein eigenes Ferrari-Unternehmen wacht: in seiner Fabrik in Maranello, an der Strecke beim Testen, in den Boxen beim Rennen, mit Design-, Ingenieur- und Technikern, und natürlich mit seinen Fahrern, darunter die Weltmeister Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda und Jody Scheckter.

Dieses Buch stellt Enzo Ferrari in seiner wahren Perspektive als Titan des 20. Jahrhunderts dar, ohne in kritikloses Schwadronieren zu verfallen. Nicht alles im Leben von Enzo Ferrari war perfekt, bei weitem nicht.

Enzo Ferrari schloss am 14. August 1988 für immer Augen. In zahlreichen Nachrufen weltweit war davon die Rede, dass er am 20. Februar 1898 geboren worden sei, anderswo war vom 18. Februar die Rede. Typisch Ferrari, dass seine fabelhafte Laufbahn mit einer ungewöhnlichen Geschichte begann, so ungewöhnlich wie der Sport- und Rennwagenbauer sein ganzes Leben führte.

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Enzo Anselmo Ferrari kam am 18. Februar 1898 auf die Welt, doch weil in der Region um Modena ein grimmiger Schneesturm tobte, stapfte Papa Alfredo Ferrari erst am 20. Februar zur Gemeinde, um die Ankunft des vortrefflichen Nachwuchses zu melden.

So jedenfalls die Legende. Bis vor einigen Jahren ein Wetterspezialist sich die Mühe machte und in alten Zeitungen nachschlug: Von einem Schneesturm in der Region konnte er nichts finden.

Was feststeht: Der Sportwagenbauer wurde 90 Jahre alt. Sein Sohn Piero sagt: «Selbst nach so vielen Jahren berühren mich die vielen Nachrichten zu seinem Todestag tief.»

Der grosse Ferrari selber fand es unnötig, ein Gedöns um seinen Geburtstag zu machen. Ein Zitat von Enzo Ferrari: «Wie ich in Erinnerung behalten werden will? Ich würde Schweigen vorziehen.»

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Ich fand es eine drollige Laune des Schicksals, wie der Tod des grossen Enzo Ferrari ausgerechnet in den «ferragosto» fällt, in die traditionellen Sommerferien von Italien und heute in die Sommerpause der Formel 1, denn Müsiggang war ihm verhasst. Piero Ferrari schmunzelt: «Mein Vater würde sich im Grab drehen. Er hasste ‘ferragosto’. Und er freute sich wie ein Kind, wenn er in Fiorano einen Test auf Mitte August ansetzen konnte.»

Enzo Ferrari wollte eigentlich Journalist werden, dann Opernsänger, schliesslich Rennfahrer. Er nahm an 47 Rennen teil und gewann für Alfa Romeo mehr als ein Dutzend Mal. Aber ihm war klar: Das Format der ganz grossen Fahrer würde er nie erreichen. Stattdessen gründete er 1929 die «Scuderia Ferrari».

Mit dem Rückzug von Alfa Romeo wurde Ferrari zum unabhängigen Rennstall. Die Zerstörung des Werks von Modena 1943 erzwang einen Umzug nach Maranello. 1947 kam der erste Ferrari auf den Markt. Als Ferrari erstmals Alfa Romeo schlug, sagte Ferrari: «Es ist, als hätte ich meine Mutter ermordet.»

Gesungen hat er nur noch in der Badewanne, den Journalisten hat er als Beinahe-Arbeitskollege akribisch auf die Finger geschaut und sie beim traditionellen Ferrari-Jahresabschlussessen tüchtig durch den Kakao gezogen.

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Schon auf den ersten Seiten wird klar, wie viel Arbeit in diesem Buch steckt. Denn Autor Nye präsentiert die unvergleichliche Karriere von Enzo Ferrari in aller Ausführlichkeit, und immer wieder stolpern wir über Details, die wir noch nicht kannten.

Tauchen Sie ein in die früheren Jahre: Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, Ferrari aufstrebender Rennfahrer und Alfa-Romeo-Mitarbeiter, dann als scharfsinniger Geschäftsmann.

Verfolgen Sie, wie Ferrari sein eigenes Team gründet, zunächst mit Alfa Romeos für wohlhabende Kunden, dann mit Quasi-Werksautos, die in den 1930er Jahren beträchtlichen Erfolg erzielten.

Lesen Sie, wie Enzo den Zweiten Weltkrieg überstand, wie er von industriellen Produktion von Werkzeugmaschinen lebte – und einen Auftragsmord überstand!

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Staunen Sie, wie rasant der Aufstieg der Marke Ferrari erfolgt, mit tollen Erfolgen im Rennsport – sechs aufeinanderfolgende Mille Miglia-Siege ab 1948, erster Le Mans-Sieg 1949 (elf weitere sollten folgen), Formel-1-Weltmeister in den Jahren 1952 und 1953 mit Alberto Ascari.

Erlauben Sie sich Verblüffung, wie Ferrari in den wohl besten Jahren auf fast allen Rennpisten der Welt triumphierte, in der Formel 1, in der Formel 2, bei Sportwagenrennen, bei Bergrennen – und durch Fiat vor der drohenden Insolvenz gerettet wurde.

Erkennen Sie, wie sich Ferrari mit fortschreitender Dauer auf die Formel 1 und die Herstellung von Strassenfahrzeugen verlagerte und den Wert exotischer Boutique-Produkte witterte. Und wie Ferrari in seinen letzten Jahren mit neuen Modellen und einem noch höheren persönlichen Status als nationale Ikone ein grosses Leben ausklingen liess.

Ferrari wurde weltberühmt, kleine Kinder identifizieren rote Sportwagen sofort mit Ferrari. Der Chef war geliebt und gefürchtet zugleich, die Menschen nannten ihn «Commendatore», nach einem Orden, der ihm 1927 verliehen wurde. Er selber bevorzugt «Ingegniere», obschon er nie eine Ingenieurs-Ausbildung genossen hat. Hinter seinem Rücken tuschelten die Leute von «Drago», dem Drachen.

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Enzo Ferrari war ein Meister der Manipulation, gewissenlos, wenn es darum ging, ein Ziel zu erreichen, aber auch butterweich – den Tod seines Sohnes Dino aus erster Ehe 1956 hat er nie überwunden. Den Kanadier Gilles Villeneuve liebte er wie einen Sohn und litt entsprechend, als der Lenkradkünstler 1982 ums Leben kam.

Enzo Ferraris Schwäche für schöne Frauen gehört zur Legende. Die Ferrari-Mitarbeiter sind an seinem herrischen Stil gewachsen oder daran zerbrochen. Legendär, wie er Fahrer gegeneinander ausgespielt hat, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Das war selten elegant, zuweilen tödlich, aber der Erfolg heiligte seiner Ansicht nach die Mittel.

Doug Nye gelingt ein bemerkenswerter Spagat: Sein Buch bietet für alle etwas – für Rennsport-Fans, für Leser, die eine spannende Unternehmungs-Geschichte zu schätzen wissen, für Technik-Affine, für Menschen, die vielleicht kein Benzin im Blut haben, aber fasziniert sein werden davon, wie Enzo Ferrari mit den Menschen umgegangen ist.

Natürlich hält Nye auch das Versprechen locker der fotografischen Biographie, denn die Bebilderung des neuen Ferrari-Buchs ist echt der Hammer. In dieser Kombination aus Text und Bildern ist dies das rundweg beste Buch über Enzo Ferrari.

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Doug Nye (81) hat mehr als 70 Autobücher verfasst, auch über Ferrari. Aber was der Rennhistoriker hier vollbracht hat, ist selbst für ihn aussergewöhnlich: Das Leben von Enzo Ferrari in all seinen Facetten, das bietet stundenlanges Lesevergnügen. «Enzo Ferrari – The photographic biography 1898-1988» ist kein Schnäppchen, aber jeden Cent wert.

Das Wichtigste in Kürze

Doug Nye: Enzo Ferrari – The photographic biography 1898-1988

Von Evro Publishing

ISBN: 978-1-910505-20-5

Format 27,2 x 22,3 cm

496 Seiten

412 Fotos

Text in englischer Sprache

Für rund 113 Euro im Fachhandel oder direkt bei www.evropublishing.com





Die Präsentation des neuen Formel-1-Autos war immer eine Schau Foto: Evro Publishing Die Präsentation des neuen Formel-1-Autos war immer eine Schau © Evro Publishing

Scharfes Auge für die jüngsten technischen Verbesserungen Foto: Evro Publishing Scharfes Auge für die jüngsten technischen Verbesserungen © Evro Publishing

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Weltmeister-Macher Enzo Ferrari Foto: Evro Publishing Weltmeister-Macher Enzo Ferrari © Evro Publishing

Erfolgsduo Tazio Nuvolari und Enzo Ferrari Foto: Evro Publishing Erfolgsduo Tazio Nuvolari und Enzo Ferrari © Evro Publishing

Enge Verbundenheit zu Alfa Romeo Foto: Evro Publishing Enge Verbundenheit zu Alfa Romeo © Evro Publishing

Die frühen Jahre Foto: Evro Publishing Die frühen Jahre © Evro Publishing

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