George Barber verstorben: Mann mit der Vision
Der Gründer des grössten Motorradmuseums der Welt, George Barber, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hinterlässt ein beispielloses Erbe.
Produkte
George Barber starb im Alter von 85 Jahren George Barber starb im Alter von 85 Jahren Foto: Barber Vintage Motorsports Museum
George Barber war kein gewöhnlicher Sammler. Der US-Amerikaner aus Birmingham, Alabama, hatte die Vision, die Geschichte des Motorradbaus nicht nur zu bewahren, sondern sie der Welt in einem würdigen Rahmen zu präsentieren. Was 1988 als private Sammlung begann, entwickelte sich unter seiner Leitung zum Barber Vintage Motorsports Museum – einer Pilgerstätte für Fans aus aller Welt.
Pilgerstätte der Motorradenthusiasten: Barber Vintage Motorsports MuseumPilgerstätte der Motorradenthusiasten: Barber Vintage Motorsports MuseumFoto: Barber Vintage Motorsports Museum
George Barber war kein blosser Erbe, sondern ein Selfmade-Unternehmer, der es zum zweitgrössten Landbesitzer im US-Bundesstaat Georgia brachte. Diesen geschäftlichen Scharfsinn nutzte er, um sein Lebenswerk, das Barber Vintage Motorsports Museum, auf ein unverwüstliches Fundament zu stellen. In diesem Museum stehen heute über 1600 Exponate, die die technische Entwicklung von über 140 Marken dokumentieren.
Das Konzept ist aber weit mehr als eine statische Ausstellung. Die angeschlossene Rennstrecke ist an 300 Tagen im Jahr ausgebucht und sorgt für stetige Einnahmen. Zudem wurde das Hauptgebäude um ein Designzentrum erweitert, das die Ausbildung und Innovation im Fahrzeugbau aktiv fördern soll.
Zum Vintage Motorsports Museum gehört der Barber Motorsports ParkZum Vintage Motorsports Museum gehört der Barber Motorsports ParkFoto: Barber Vintage Motorsports Museum
Auch die Sammlung wächst weiter: Neben bedeutenden Rennwagen wurde kürzlich der Erwerb historischer Road-Racing-Maschinen von Kenny Roberts eingeleitet. Barber hat die Weichen so gestellt, dass seine Vision einer lebendigen Technikgeschichte auch ohne ihn Realität bleibt.
Mit Barber verliert die Motorsportszene einen pragmatischen Macher, der mit Akribie und Leidenschaft dafür sorgte, dass technische Meilensteine nicht in dunklen Garagen verstauben. Sein Lebenswerk in Alabama bleibt als Denkmal für seine Begeisterung bestehen.
