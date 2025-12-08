Bridget Portijk (21) ist die neue Beifahrerin von Markus Brandhofer

Lange war Tim Scheunemann verlässlicher Beifahrer bei Markus Brandhofer. Als der Haunstetter dann ins Funktionärslager gewechselt war, stieg mit Sandra Mollema 2022 die erfolgreichste Beifahrerin im Bahnsport ins Boot des Gaißachers. Gleich in ihrem ersten gemeinsamen Einsatz machten sie Platz 1 beim Grasbahnrennen auf der Nahner Waldbahn in Osnabrück perfekt. 2023 wurden Brandhofer/Mollema beim EM-Finale in Bad Hersfeld Grasbahn-Europameister.

Nach Beendigung der Saison 2025 verkündete Sandra Mollema, dass für sie in Zukunft vor allen an den Wochenenden andere Dinge im Vordergrund ihres Lebens stehen sollten, als im Seitenwagen eines Grasbahn-Gespanns herumzuturnen. Das Team Brandhofer vom AMC Haunstetten, welches in Gaißach, einem Dorf im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen im Isarwinkel, beheimatet ist, ließ die 37-jährige Frohnatur nur ungern gehen, hatte aber auch viel Verständnis für ihren Entschluss.

In der kommenden Saison sitzt mit Bridget Portijk eine weitere Top-Beifahrerin bei Brandhofer im Seitenwagen. Die heute 21-jährige Niederländerin, privat mit Langbahn-Ass Dave Meijerink (NL) liiert, musste sich nach einem neuen Fahrer umsehen, nachdem ihr bisheriger Team-Partner Wilfred Detz dem aktiven Gespann-Sport zum Ende dieses Jahres adé gesagt hatte.

«Ich hatte zwei super Saisons zusammen mit Wilfred Detz und dem gesamten Team, welche ich sehr genossen habe», so Bridget Portijk in der Rückschau, «jetzt freue ich mich auf das Team Brandhofer, welches mir auch von Sandra Mollema sehr empfohlen wurde.»

Bei Bedarf steht Markus Brandhofer auch weiterhin Alexander Herrmann aus Büdingen als Beifahrer zur Verfügung.