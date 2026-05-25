Comeback des Bergrings in Teterow: Paul Cooper sammelt weitere Trophäen

Der Bergring in Teterow ist eine einzigartige Grasbahn – nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr aus organisatorischen Gründen ausgefallen ist, feierte sie am Pfingstsonntag mit der 103. Ausgabe ihr Comeback. Mit dabei war selbstverständlich Paul Cooper, der im Winter inzwischen regelmäßig aufs Eis geht, aber vom Grasbahnsport kommt und seit seinem ersten Start in Teterow im Jahr 2008 inzwischen viermal den Bergringpokal, zweimal den «Pokal der Nationen» und fünfmal das «Grüne Band» gewann.

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In der Wertung um das «Grüne Band», die Trophäe für den punktbesten Fahrer, war Cooper wiederum das Maß der Dinge und triumphierte bereits zum sechsten Mal. Ordentlich gefordert wurde der 43-Jährige von Mika Frehse, der bei seinem Debüt auf dem Bergring gut zurechtkam und den zweiten Platz vor Mitch Godden belegte. Godden, normal in der Gespannklasse unterwegs, startet seit geraumer Zeit nur noch auf dem Bergring auf zwei Rädern und schaffte es in der Gesamtwertung aufs Podium.

Im Lauf um den Bergringpokal, der als Handicap-Wertung aus drei Startreihen gestartet wurde, ergab sich das gleiche Ergebnis wie in der Tageswertung: Es siegte Cooper vor Frehse und Godden, obwohl das Trio aus der letzten Reihe losfahren musste.

Ergebnisse Bergringrennen Teterow:

Grünes Band: 1. Paul Cooper (GB), 2. Mika Frehse (D), 3. Mitch Godden (GB)

Bergringpokal: 1. Paul Cooper (GB), 2. Mika Frehse (D), 3. Mitch Godden (GB)

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