Dave Meijerink: «Nach dem Rennen ging es mit Bridget ins Partyzelt»

Am Vorabend des Rennens im niederländischen Balkbrug war eine Menge Regen vom Himmel gekommen, davor die Tage war es trocken. Aber letztlich waren die Bedingungen für das Grasbahnrennen des MAC van Dedem Balkbrug am Ostermontag ok.

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«Beim Training war die Piste für unsere Verhältnisse hart und wirklich gut», sagte das Aushängeschild des Clubs in der Gemeinde Hardenberg, Dave Meijerink, später im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Während des Rennens hatten wir eine Menge an Bahndiensten, aber der Club hat sich da wirklich angestrengt und sie haben einen guten Job gemacht.»

Dave Meijerink blickt zuversichtlich nach vorne auf die WM

Seine eigene Leistung mit Platz 4 am Ende machte Meijerink nicht wirklich zufrieden. Aber: «Ich hatte in den Vorläufen ein gutes Rennen mit zwei zweiten Plätze und zwei Siegen. Ich konnte dann als Zweiter meinen Startplatz für das A-Finale wählen. Mein Start war gut und ich führte in der ersten Kurve. Dann aber kam die rote Flagge, weil der Start dem Schiedsrichter nicht gefallen hatte.»

Beim Restart kam der Mann aus Schuinesloot in der Provinz Overijssel aber ganz schlecht weg. «Ich musste mich von hinten weiter nach vorne durchkämpfen. Letztlich reichte es dann nur zu Platz 4 für. Das war zwar nicht wirklich zufriedenstellend für mich, aber auch keine große Enttäuschung. Ich habe es als cooles Training für die kommende Langbahn-Weltmeisterschaft wahrgenommen und blicke jetzt zuversichtlich nach vorne auf die drei Grands Prix in Marmande, Scheeßel und Morizès.»

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Daves Frau Bridget konnte einen Sieg mit Markus Brandhofer feiern

Dave Meijerinks Frau Bridget konnte an diesem Renntag in Balkbrug ganz oben auf das Siegerpodest steigen. Als Beifahrerin von Markus Brandhofer vom AMC Haunstetten feierte sie als neues Mitglied des Teams Brandhofer den Sieg bei den Gespannen. Und das in ihrem ersten gemeinsamen Wettkampf. Aber als Beifahrerin des Niederländers Wilfred Detz hatte sie in der vergangenen Saison unter ihrem Mädchennamen Bridget Portijk schon hinlängliche Erfahrungen im Beiwagen gemacht.

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