Eenrum (NL): Dave Meijerink gewinnt vor Weltmeister Zach Wajtknecht

Beim ‚Master of Grasstrack’ in Eenrum, gelegen in der niederländischen Provinz Groningen, hatte der rührige Veranstalter MC Eenrum & Omstreken ein 12er-Gespannfeld verpflichtet, darunter mit Markus Brandhofer/Bridget Meijerink, Ole Möller/Imani Hazekamp und Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter drei deutsche Teams. Das Wetter, die Bahnverhältnisse und die Zuschauerzahl waren sehr gut. Wie immer, gab es spannende Rennen bei den Dreirädern zu sehen. Bei den Solisten stand ein Dreikampf zwischen Zach Wajtknecht, Dave Meijerink und Jesse Mustonen im Vordergrund.

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Dave Meijerink bezwang Weltmeister Zach Wajtknecht

Die Internationale Soloklasse fand ohne Beteiligung deutscher Fahrer statt. Nach den Vorläufen lagen Langbahn-Weltmeister Zach Wajtknecht aus Saltford in der Grafschaft Somerset im Südwesten Großbritanniens mit Jesse Mustonen aus Varkaus im Osten Finnlands mit jeweils 17 Punkten gleichauf.

Der ‚Cooperman’ Paul Cooper (16 Punkte), der Däne Jacob Bukhave und Dave Meijerink (beide je 14 Punkte) waren damit ebenfalls für das alles entscheidende A-Finale qualifiziert. Der Niederländer hatte in seinem zweiten Heat allerdings Pech mit einem Ausfall.

Im B-Finale setzte sich der junge Franzose Noah Urda vor dem Niederländer William Kruit durch. Der höher eingeschätzte Däne Jacob Bukhave wurde hier nur Dritter und schied ebenso aus wie Jordan Dubernard (F), Niek Meijerink (NL) und der Brite Max Perry. Im A-Finale drehte Dave Meijerink den Spieß um und ließ Zach Wajtknecht hinter sich. Auf Platz 3 Jesse Mustonen vor Paul Cooper, William Kruit und Noah Urda.

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Comblon/Fourcade über das B-Finale zum Gesamtsieg

Nach den Vorläufen in der Gespannklasse lagen die Franzosen Jerome Lespinasse/Lauryna Faget und Markus Brandhofer/Bridget Meijerink vom AMC Haunstetten mit 18 Punkten gleichauf. Damit waren die beiden gemischten Duos bereits für das A-Finale qualifiziert. Ebenso wie die schnellen Briten Mitch Godden/Paul Smith und Remi Valladon/Jonathan Bertrand aus Frankreich.

Über das B-Finale kamen Guillaume Comblon und Beifahrer Dylan Fourcade vom MC Marmande mit Platz 1 hinzu, und auch Ole Möller vom MSC Nordhastedt Nordseeküste mit seiner niederländischen Beifahrerin Imani Hazekamp konnten sich als Zweite des B-Finales für den Endlauf qualifizieren. Sie ließen Achim Neuendorf und Beifahrer Johannes Schnaitter vom MSC Berghaupten hinter sich. Ein schöner Erfolg für das deutsch-niederländische Team.

Im A-Finale zeigten Comblon/Fourcade, wo der Hammer hängt. Sie besiegten tatsächlich die favorisierten Briten Godden/Smith, die ihrerseits Lespinasse/Faget und Brandhofer/Meijerink hinter sich ließen. Valladon/Bertrand wurden Fünfte vor Möller/Hazekamp.

Ergebnisse Grasbahnrennen Eenrum, Solo:

1. Dave Meijerink (NL), 14 Vorlaufpunkte 2. Zach Wajtknecht (GB), 17 3. Jesse Mustonen (FIN), 17 4. Paul Cooper (GB), 16 5. William Kruit (NL), 10 6. Noah Urda (F), 6 7. Jacob Bukhave (DK), 14 8. Jordan Dubernard (F), 10 9. Niek Meijerink (NL), 5 10. Max Perry (GB), 5 11. Lester Matthijssen (NL), 4 12. Mark Beishuizen (NL), 2

B-Finale: 1. Urda, 2. Kruit, 3. Bukhave, 4. Dubernard, 5. N. Meijerink, 6. Perry. A-Finale: 1. D. Meijerink, 2. Wajtknecht, 3. Mustonen, 4. Cooper, 5. Kruit, 6. Urda.

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Ergebnisse Grasbahnrennen Eenrum, Gespanne: