Osnabrück: Jacob Bukhave gewinnt – Romano Hummel Sieger der Herzen

Das Grasbahnrennen auf der Nahner Waldbahn in Osnabrück litt unter wechselnden Witterungsbedingungen. Vor dem Rennen hatte es ziemlich stark geregnet und auch im Laufe des Tages zogen immer wieder dunkle Wolken auf und ließen dem Regen freien Lauf. Aber die Verantwortlichen der AMG Osnabrück hatten schon vorher verkündet, dass auf der Berg- und Talbahn im Stadtteil Sutthausen auf jeden Fall gefahren werde.

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Und sie sollten Recht behalten. Klugerweise hatten sie die für Samstag angesetzten Läufe des Rahmenprogramms kurzerhand abgesetzt und damit den Rasen geschont. Am Morgen des Sonntags musste dann der Rennbeginn wegen starker Schauer nach hinten verschoben werden. Das Training begann erst kurz vor 13 Uhr und um 14:37 Uhr wurde dann der erste Lauf der Internationalen Solisten gestartet.

Romano Hummel zeigte sich in großartiger Form

Hier zeigte dann Romano Hummel gleich, dass der Sieg an diesem Sonntag nur über ihn gehen konnte. Der 27-jährige Groninger, Langbahn-Weltmeister 2021, gewann diesen Auftaktlauf in geradezu überragender Manier. Am Ende kam er mit zirka 100 Metern Vorsprung vor dem späteren Gesamtsieger Jacob Bukhave (DK) ins Ziel. Auch seinen zweiten Lauf gewann Hummel, wieder mit großem Vorsprung vor dem Dänen.

Der dritte Lauf begann kurios. Am Startband war wieder nervöses Hin und Her der Beteiligten, dann ging es los, aber Schiedsrichterin Kim Kempa aus Obernkirchen monierte eine Startbandberührung von Dave Meijerink. Der Niederländer, einer der Kandidaten für den diesjährigen WM-Titel auf der Langbahn, war, abgesehen von diesem Fauxpas, auch sonst nicht gut mit den Bahnverhältnissen klargekommen. Er wurde daraufhin von diesem Lauf ausgeschlossen und am Ende abgeschlagen Vorletzter.

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Dann der Restart-Versuch. Start, Abbruch. Was war los? Hummel hatte anscheinend zu früh mit der Kupplung gezuckt. Ab ins Fahrerlager. Das sollte Folgen haben. Am Ende fehlte dem Niederländer ein einziger Punkt zum Gesamtsieg. Der glasklare Sieg im Tagesfinale mit fünf Laufpunkten sicherte Hummel wenigstens noch Platz 2 vor James Shanes, der Gesamtdritter wurde. Der Brite selbst hatte Pech, als er gleich in seinem ersten Heat einen Ausfaller mit null Punkten hatte.

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Der einzige Deutsche im Feld (warum eigentlich?), Stephan Katt aus Neuwittenbek, blieb auf dem schwierigen Kurs blass. Nur fünf Zähler am Ende waren zu wenig für einen Top-Piloten seiner Klasse. Aber vielleicht war er auch nur vorsichtig.

Sehr starkes Gespann-Team Raphael San Millan/Benedikt Zapf

Wie im Vorjahr setzten Raphael San Millan und Beifahrer Benedikt Zapf die entscheidenden Akzente bei den Gespannen. Das Team vom MSC Berghaupten gewann vier ihrer fünf Läufe, nur einmal mussten sie den Briten Mitch Godden/Paul Smith, die Zweite in der Gesamtwertung wurden, den Sieg überlassen. Auf Platz 3 folgte der Franzose Jerome Lespinasse mit Beifahrerin Lauryna Faget. Die Läufe dieser drei Teams zählten zu den Höhepunkten des Renntages.

Doch halt. Den B-Lizenzlern Marcel Sebastian vom DMSC Bielefeld und Bob Dolman gebürt hier mal ein Sonderlob. Die beiden, Sebastian mit seinen 35 Jahren eher ein Jungspund gegenüber dem Briten, der bei den EVLS-Piloten schon zum Inventar gehört, lieferten sich Duelle par exellence. Der Deutsche siegte am Ende mit vier Vorlaufsiegen und Platz 2 im Finale, welches Dolman gewann. Er hatte gleich in seinem ersten Heat einen Ausfall zu beklagen.

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Ergebnisse Grasbahnrennen Osnabrück, Solo:

1. Jacob Bukhave (DK), 16 Punkte

2. Romano Hummel (NL), 15

3. James Shanes (GB), 13

4. William Kruit (NL), 11

5. Mark Beishuizen (NL), 5

6. Mickie Simpson (GB), 6

7. Stephan Katt (D), 5

8. Dave Meijerink (NL), 3

9. Niek Meijerink (NL), 1

Finale: 1. Bukhave, 2. Hummel, 3. Shanes, 4. Kruit, 5. Beishuizen, 6. Simpson

Ergebnisse Gespanne:

1. San Millan/Zapf (D), 19 Punkte

2. Godden/Smith (GB), 14

3. Lespinasse/Faget (F), 14

4. Goodwin/Goodwin (GB), 8

5. Möller/Hazekamp (D/NL), 4

6. Lorei/Düringer (D), 1

Ergebnisse B-Solo: