Romano Hummel gewinnt den Saisonauftakt in Balkbrug
Der Groninger Romano Hummel gewann beim Grasbahnrennen im niederländischen Balkbrug das alles entscheidende Finale. Auf den Plätzen zwei und drei die Dänen Kenneth Kruse Hansen und Patrick Kruse.
Grasbahn
Romano Hummel gewann in Balkbrug vor Kenneth Kruse Hansen und Patrick KruseFoto: Daniel Sievers
Romano Hummel gewann in Balkbrug vor Kenneth Kruse Hansen und Patrick Kruse© Daniel Sievers
Beim Saison-Opener auf der Langbahn in Balkbrug in der niederländischen Provinz Overijssel führte Romano Hummel nach den Vorläufen mit zwei Siegen und einem zweiten Platz mit 19 Punkten. Nur einen Zähler dahinter folgte Lokalmatador Dave Meijerink vom MAC Dedem Balkbrug, der in Heat 3 von Europameister Kenneth Kruse Hansen besiegt wurde. Danach revanchierte sich Meijerink aber mit Siegen gegen den Dänen und den späteren Gesamtsieger Romano Hummel und zog ebenfalls in Finale ein.
Als vierter Endlauf-Teilnehmer stand der junge Däne Patrick Kruse fest, der im siebten Vorlauf mit einem Sieg gegen Dave Meijerink auf sich aufmerksam machte. Im B-Finale wurden zwei weitere Finalteilnehmer gesucht. Hier hatte der Däne Jacob Bukhave am Ende die Nase vorne und zog wie der der Zweitplatzierte Mika Meijer aus Winschoten ins Tagesfinale ein.
Im Finale Hummel vor Kruse Hansen und Kruse Im Finale triumphierte Romano Hummel. Nach einem irregulären Start ging es erneut für ans Band, und da hatte der Langbahn-Weltmeister von 2021 ein gutes Händchen und führte das Feld bis ins Ziel an. «Wir waren sehr gut vorbereitet auf diesen Renntag», äußerte sich Hummel anschließend gegenüber SPEEDWEEK.com, «Sjoerd [Rozenberg, die Red.] hat die Motoren in diesem Winter komplett überholt, genau so, wie ich sie immer hatte, und das hat heute hervorragend funktioniert.»
Auf Platz zwei kam Kenneth Kruse Hansen vor seinem Landsmann und Freund Patrick Kruse ins Ziel. Jacob Bukhave wurde Fünfter vor Meijerink. «Was für ein Tag für uns dänische Jungs», so KKH später im Gespräch mit dieser Redaktion. «Patrick und ich waren zum ersten Mal hier. Das war wirklich harte Arbeit auf dieser Bahn. Am Ende war ich persönlich ziemlich kaputt und hatte schwere Arme und einen durchgeschüttelten Körper. Aber es lief gut für uns. Platz 2 für mich war mehr als ich erwartet hatte. Im Finale hatte Romano einfach den besseren Start.»
Kruse Hansen dankte auch seinem Team für die im Vorfeld geleistete Arbeit mit der Erstellung zweier brandneuer Bikes und Tuner Joachim Kugelmann für einen Top-Motor.
Es war übrigens ein langer Renn-Nachmittag. Der Beginn war um 12.30 Uhr und endete erst zirka sechs Stunden später. Und das bei niedrigen Temperaturen um die 12 Grad. Ergebnisse Grasbahnrennen Balkbrug (NL) Solo:
  • 1. Romano Hummel (NL), 19 Vorlaufpunkte
  • 2. Kenneth Kruse Hansen (DK), 16
  • 3. Patrick Kruse (DK), 14
  • 4. Dave Meijerink (NL), 18
  • 5. Jacob Bukhave (DK), 14
  • 6. Mika Meijer (NL), 10
  • 7. William Kruit (NL), 6
  • 8. Arran Butcher (GB), 7
  • 9. Niek Meijerink (NL), 7
  • 10. Mark Beishuizen (NL), 6
  • 11. Charlie Wood (GB), 2
  • 12. Jeffrey Sijbesma (NL), 1
  • B-Finale: 1. Bukhave, 2. Meijer, 3. Kruit, 4. Butcher, 5. N. Meijerink, 6. Beishuizen (Sturz)
  • A-Finale: 1. Hummel, 2. Kruse Hansen, 3. Kruse, 4. Meijerink, 5. Bukhave, 6. Meijer
Ergebnisse Grasbahnrennen Balkbrug (NL) Gespanne:
  • 1. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 12 Vorlaufpunkte
  • 2. Joshua Goodwin/Scott Goodwin (GB), 7
  • 3.Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (F), 9
  • 4. Oliver Möller/Imani Hazekamp (D/NL), 8
  • 5. Kenny van Eeckhout/Axelle Cannaerts (B), 2
  • 6. Clement Furet/Jean C. Lopez (F). 6
  • 7. Chris Neame/Zoe Pay (GB), 3
  • B-Finale: 1. Goodwin/Goodwin. 2. Van Eeckhout/Cannaerts. 3. Furet/Lopez. 4. Neame/Pay
  • A-Finale (17.43 Uhr): 1. Brandhofer/Meijerink. 2. Lespinasse/Faget. 4. Möller/Hazekamp. 5. Neame/Pay
Aktueller StandVoller Stand
Rank
Person
Result
1
Kenneth Kruse Hansen
19
2
Dave Meijerink
19
3
Chris Harris
12
4
Jacob Bukhave
14
5
Zach Wajtknecht
19
6
Andrew Appleton
13
7
Romano Hummel
13
8
Mathias Trésarrieu
11
9
Glenn Moi
11
10
Mika Meijer
11
11
Patrick Kruse
10
12
Fabian Wachs
3
13
Mark Beishuizen
6
14
Stephan Katt
6
15
Mario Niedermeier
5
16
Tino Bouin
2
17
Anthony Chauffour
0
18
Kevin Glorie
0
