Schwarme: Der Wettergott meinte es nicht so gut mit den Niedersachsen

Da bereitet sich ein rühriger Club wochenlang auf das größte Vereinsevent des Jahres vor und dann spielt das Wetter am Wettkampftag nicht mit. Getroffen hat es den MSC Schwarme, der am Sonntag sein Grasbahnrennen auf dem Niedersachsenring im Schwarmer Bruch gegen 16 Uhr unterbrechen musste, da vorher einige Regenschauer auf die 700 m lange und 21 m breite Grasbahn niedergegangen und in der Folge einige Stürze auf der Seite der aktiven Bahnsportler passiert waren.

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Der Club versuchte in der Pause, die Bahn mit schwerem Gerät wieder sicherer zu machen, aber bei erneut einsetzendem Regen war allen klar, dass die Sicherheit der Aktiven Vorrang haben muss. Viertel vor Fünf am Nachmittag war endgültig Schluss mit der Veranstaltung, bei der A- und B-Lizenz Solo, die Internationale Seitenwagenklasse und zwei Enduroklassen am Start waren.

Wie verlief das Rennen bei den Solos?

Bis dahin hatte vor allem Daniel Spiller gezeigt, dass er die Grasbahn in Schwarme endgültig in sein Herz geschlossen hat. Der Nürnberger besiegte gleich in seinem ersten Heat Europameister Kenneth Kruse Hansen aus Dänemark mit einem beherzten Auftritt, wurde in seinem zweiten Lauf aber nur Dritter hinter KKH und dem Briten Andrew Appleton, nachdem er eine Packung Dreck auf die Brille bekommen hatte. In Heat 4 änderte sich die Reihenfolge etwas: Der Däne auf Platz 1. Spiller Zweiter und Appleton Dritter vor dem Niederländer Dave Meijerink und Talent Patrick Kruse (DK).

Am Ende, das heißt bei Abbruch waren Spiller und Kruse Hansen mit 19 Zählern punktgleich, vor Meijerink mit 18, Kruse mit 17 und Appleton mit 15. Die B-Lizenzler Marcel Sebastian vom DMSC Bielefeld und Youngster Niek Meijerink aus den Niederlanden wirkten im internationalen Feld wacker mit.

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Wie lief es bei den Gespannen?

Bei den Gespannen lagen nach drei gefahrenen Durchgängen die Briten Mitch Godden/Paul Smith mit drei Siegen klar vorne. Sie waren aber auch ausgeruht. Die Konkurrenz war dagegen am Samstag am späten Abend noch bei der EM-Challenge in Werlte höchste aktiv. Die Franzosen Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (11 Punkte) und Werlte-Gewinner Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (10) kamen den Briten punktemäßig noch am nächsten.

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Ergebnisse Grasbahnrennen Schwarme nach Abbruch:

I-Solo (nach 3 von 4 Läufen): 1. Daniel Spiller (D), 19 Punkte 2. Kenneth Kruse Hansen (DK), 19 3. Dave Meijerink (NL), 18 4. Patrick Kruse (DK), 17 5. Andrew Appleton (GB), 15 6. James Shanes (GB), 11 7. Paul Cooper (GB), 11 8. Mark Beishuizen (NL), 11 9. Marcel Sebastian (D), 9 10. Niek Meijerink (NL), 8 11. Stephan Katt (D), 8 12. Callum Walker (GB), 6 13. Keijo Busch (D), 6 14. Fabian Wachs (D),, 5 15. Jens Benneker (D), 4 16. Charlie Wood (GB), 0 17. Timo Wachs (D), 0

I-Seitenwagen (nach 3 von 5 Läufen):

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 15 Punkte 2. Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (F), 11 3. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D), 10 4. Oliver Möller/Imani Hazekamp (D), 5 5. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 2 6. David Lizak/Lukas Hromadka (CZ), 0

B-Solo (nach 3 von 5 L.äufen):

1. Jeremias Ramus, 21 Punkte 2. Marlon Hegener, 18 3. Louis Tebbe, 14 4. Kevin Lück, 13 5. Tom Hansen, 8 6. Thomas Vining, 7 7. Lukas Tusch, 3 8. Benjamin Dohmes, 0

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