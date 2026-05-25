Stadskanaal: Romano Hummel und Godden/Smith waren nicht zu schlagen

Der Langbahn-Weltmeister von 2021, Romano Hummel aus Groningen, ist wieder da. Der 27-Jährige, der vor zwei Jahren nach einigen Verletzungen schon vom Bahnsport zurückgetreten war, 2025 aber wieder antrat und nur einen Langbahn-GP mitfahren konnte, zeigte sich am Pfingstmontag beim Grasbahnrennen in Stadskanaal in einer super Verfassung. Er gewann sowohl seine drei Vorläufe, wie auch das abschließende A-Finale.

Werbung

Werbung

Im Feld der zehn Internationalen Solisten waren mit seinem Landsmann Mika Meijer und den Dänen Kenneth Kruse Hansen, Jakob Bukhave und Patrick Kruse immerhin vier aktuelle GP-Fahrer vertreten. Der Vergleich zwischen Hummel und einem seiner schärfsten Konkurrenten, Dave Meijerink, fiel aber an diesem knallheißen Sonnentag aus. Denn der weilte mit Gattin Bridget im Urlaub.

Romano Hummel gewann nach den Vorläufen auch das A-Finale

Nach den Vorläufen hatten sich Hummel, Meijer und Bukhave für das A-Finale qualifiziert. Das B-Finale gewann Kruse Hansen, der gleich in seinem ersten Heat einen Ausfall verkraften musste. Zweiter wurde der Niederländer Mark Beishuizen. Somit zogen beide ebenfalls in A-Finale ein. Der einzige Deutsche im Solo-Feld, Keijo Busch (früher Bünning) aus Stoltenberg, beendete das B-Finale als Fünfter und war damit Tages-Achter.

Im A-Finale war wieder kein Kraut gegen den bärenstarken Romano Hummel gewachsen. Er ließ Mika Meijer und Jacob Bukhave auf den Podestplätzen zwei und drei hinter sich. Dann folgten Kenneth Kruse Hansen und Mark Beishuizen.

Werbung

Werbung

Mitch Godden/Paul Smith waren das überragende Gespann-Team

Bei den Gespannen waren Mitch Godden und Beifahrer Paul Smith ebenfalls nicht zu schlagen. Die beiden schnellen Briten gewannen ihre drei Vorläufe sicher vor Raphael San Millan und Beifahrer Benedikt Zapf und hatten auch im A-Finale die Nase vorne. Auf Platz drei folgte das französische Duo Guillaume Comblon/Dylan Fourcade vor deren Landsleuten Remi Valladon/Jonathan Bertrand. Fünfter wurde Ole Möller mit seiner neuen niederländischen Beifahrerin Imani Hazekamp. Jens Lorei/Jack Düringer waren nach ihrem dritten Platz im B-Finale am Ende Sechste.

Ergebnisse Solo Stadskanaal (NL):

1. Romano Hummel (NL), 12 Vorlaufpunkte

2. Mika Meijer (NL), 10

3. Jacob Bukhave (DK, 8

4. Kenneth Kruse Hansen (DK), 7

5. Mark Beishuizen (NL), 7

6. Patrick Kruse (DK), 5

7. William Kruit (NL), 5

8. Keijo Busch (D), 3

9. Charlie Wood (GB), 1

10. Arran Butcher (GB), 1

B-Finale: 1. Kruse Hansen, 2. Beishuizen, 3. Kruse, 4. Kruit, 5. Busch.

A-Finale: 1. Hummel, 2. Meijer, 3. Bukhave, 4. Kruse Hansen, 5. Beishuizen.

Ergebnisse Stadskanaal Gespanne: