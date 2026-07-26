Zach Wajtknecht und Dave Meijerink in Werlte überragende Solisten

Der MSC Hümmling Werlte hatte ein erlesenes Solo-Feld für sein Flutlichtrennen zusammengestellt, mit Langbahn-Weltmeister Zach Wajtknecht an der Spitze. Der 27-jährige Brite, der den WM-Titel im Vorjahr erstmals holte, lag nach seinen fünf Vorläufen mit 17 Punkten in der Wertung gleichauf mit dem Niederländer Dave Meijerink, der mit dem 541 m langen Hümmlingring im Emsland ebenfalls blendend zurechtkam.

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Mit Romano Hummel (NL), den beiden Dänen Jacob Bukhave und dem Briten Andrew Appleton konnten sich weitere Grasbahn-Spezialisten auf den Gesamtsieg Hoffnungen machen. In Heat 3 besiegte der blendend aufgelegte Hummel Wajtknecht und in Lauf 6 auch Meijerink. Damit war der Groninger für das Finale qualifiziert. Hier aber fuhr er ins Startband und wurde vom Schiedsrichter disqualifiziert.

Schon vorher hatte der strenge Referee, beim ersten Versuch das Finale zu starten, Appleton zurück ins Fahrerlager geschickt, der ebenfalls zu früh losgefahren war. So blieben von sieben möglichen Finalisten nur fünf übrig. In einem äußerst spannenden Rennen gewann Wajtknecht vor dem starken Dänen Patrick Kruse, Meijerink, Bukhave und James Shanes (GB).

Wo waren die Deutschen? Sie spielten keine große Rolle an diesem schönen Rennabend vor über 5000 Zusehenden. Stephan Katt wurde mit sieben Punkten Neunter, immerhin vor Europameister Kenneth Kruse Hansen. Timo Wachs, Daniel Spiller und Fabian Wachs konnten als Schlusstrio keine Glanzpunkte setzen.

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Wie immer in Werlte gab es zum Abschluss einen Handicap-Sonderlauf um den sogenannten Supercup, eine fast mannshohe Trophäe, um die die jeweils drei besten Fahrer der A- und B-Lizenz streiten. Gestartet wurde mit zwei Startbändern im Abstand von 30 Metern. Vorne die B-Lizenzler Marcel Sebastian, Louis Tebbe und Marlon Hegener, dahinter Wajtknecht, Meijerink und Bukhave.

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Beim ersten Startversuch wurde ausgerechnet Wajtknecht wegen einer Startbandberührung disqualifiziert. Dabei schien es so, als wären die beiden Startbänder nicht wirklich synchron ausgelöst worden. Damit entfiel der erneut erwartete spannende Zweikampf zwischen Wajtknecht und Meijerink. Hier hätte der Schiri auch salomonischer entscheiden können.

Auf jeden Fall ließ sich Meijerink die Chance nicht entgehen und holte Meter um Meter in Richtung B-Lizenzler auf. Hier lieferte Marcel Sebastian vom DMSC Bielefeld lange erbitterten Widerstand, musste aber letztlich den überragenden Niederländer und auch Bukhave vorbei lassen. Hegener wurde Vierter vor Werltes Clubfahrer Tebbe.

Ergebnisse A-Solo Werlte:

1. Zach Wajtknecht (GB), 23 Punkte

2. Dave Meijerink (NL), 21

3. Jacob Bukhave (DK), 16

4. Romano Hummel (NL), 15

5. Patrick Kruse (DK), 15

6. Andrew Appleton (GB), 13

7. James Shanes (GB), 13

8. Paul Cooper (GB), 8

9. Stephan Katt (D), 7

10. Kenneth Kruse Hansen (DK), 5

11. William Kruit (NL), 4

12. Timo Wachs (D), 3

13. Daniel Spiller (D), 2

14. Fabian Wachs (D), 1

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Handicap-Rennen um den Supercup: