Bis zu 10 Autos: Mercedes-AMG mit Großaufgebot in GT World Challenge

Mercedes-AMG ist auch in diesem Jahr stark in der GT World Challenge Europe vertreten. Zehn Mercedes-AMG GT3 wurden für den Endurance Cup genannt. Team von Max Verstappen mit Topfahrzeug am Start.
Die GT World Challenge Europe powered by AWS startet am 11. April mit einem Sechs-Stunden-Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in die neue Saison. Zehn Rennwochenenden stehen auf dem Programm, die sich in jeweils fünf Sprint Cup- und fünf Endurance Cup-Events unterteilen. Wie in den vergangenen Jahren präsentiert sich Mercedes-AMG Motorsport auch 2026 mit einem großen und starken Aufgebot und ist mit Pro-, Silver- und Bronze-Einschreibungen in drei von vier Klassen vertreten.
Insgesamt treten zehn Mercedes-AMG GT3 im Endurance Cup sowie sechs Mercedes-AMG GT3 im Sprint Cup an. Neben den bereits etablierten Teams GetSpeed, WINWARD Racing und 2 Seas Motorsport gehen in dieser Saison auch das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, das Grupo Prom Racing Team sowie 75 Express mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe an den Start.
Die Mercedes-AMG-Performance-Team Verstappen Racing, GetSpeed und WINWARD Racing führen die Einsätze in der Pro-Klasse durch. Der GetSpeed-Rennstall wird im Endurance Cup das größte Mercedes-AMG-Team stellen und hat vier Fahrzeuge eingeschrieben, zudem wird der Rennstall aus Meuspath auch erstmals im Sprint Cup antreten.
#
Team
Fahrer
Klasse
3
Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
Jules Gounon/Daniel Juncadella/Chris Lulham
Pro
6
GetSpeed Team Bartone Bros
Anthony Bartone/César Gazeau/Aurélien Panis
Silver Cup
12
GetSpeed
Mikaël Grenier/Will Martin/Gabriel Rindone
Bronze Cup
17
Mercedes-AMG Team GetSpeed
Maximilian Götz/Maxime Martin/Fabian Schiller
Pro
48
Mercedes-AMG Team Mann-Filter
Maro Engel/Lucas Auer/Luca Stolz
Pro
67
GetSpeed Team Noble Racing
Philip Ellis/Jason Hart/Scott Noble
Bronze Cup
75
75 Express
Dominik Baumann/Hadrien David/Kenny Habul
Bronze Cup
87
WINWARD Racing
Marvin Dienst/Gabriele Piana/Rinat Salikhov
Bronze Cup
177
Grupo Prom Racing Team
Ralf Aron/Alfredo Hernández/Stéphane Tribaudini
Bronze Cup
222
2 Seas Motorsport
Reece Barr/Charles Dawson/Kiern Jewiss
Bronze Cup
#
Team
Fahrer
Klasse
3
Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
Daniel Juncadella/Chris Lulham
Pro
6
GetSpeed Team Bartone Bros
Anthony Bartone/Aurélien Panis
Silver Cup
12
GetSpeed
Gabriel Rindone/Fabian Schiller
Bronze Cup
48
WINWARD Racing
Maro Engel/Lucas Auer
Pro
87
WINWARD Racing
Marvin Dienst/Rinat Salikhov
Bronze Cup
222
2 Seas Motorsport
Charles Dawson/Kiern Jewiss
Bronze Cup
«Der Blick auf unser Aufgebot für die Saison 2026 in der GT World Challenge Europe spiegelt die außerordentlich hohe Qualität unseres Kundensportprogramms wider. Die Serie stellt mit ihrem Sprint- und Endurance-Format hohe Anforderungen, denen wir uns mit einem starken Fahrer- und Team-Line-up stellen. Unser Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Mercedes-AMG GT3 erneut unter Beweis zu stellen, in beiden Wertungen Top-Resultate einzufahren und sowohl in den einzelnen Klassen als auch in der Gesamtwertung um den Titel mitzufahren», so Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Kundensport.
