Bis zu 10 Autos: Mercedes-AMG mit Großaufgebot in GT World Challenge

Die GT World Challenge Europe powered by AWS startet am 11. April mit einem Sechs-Stunden-Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in die neue Saison. Zehn Rennwochenenden stehen auf dem Programm, die sich in jeweils fünf Sprint Cup- und fünf Endurance Cup-Events unterteilen. Wie in den vergangenen Jahren präsentiert sich Mercedes-AMG Motorsport auch 2026 mit einem großen und starken Aufgebot und ist mit Pro-, Silver- und Bronze-Einschreibungen in drei von vier Klassen vertreten.

Insgesamt treten zehn Mercedes-AMG GT3 im Endurance Cup sowie sechs Mercedes-AMG GT3 im Sprint Cup an. Neben den bereits etablierten Teams GetSpeed, WINWARD Racing und 2 Seas Motorsport gehen in dieser Saison auch das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, das Grupo Prom Racing Team sowie 75 Express mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe an den Start.

Die Mercedes-AMG-Performance-Team Verstappen Racing, GetSpeed und WINWARD Racing führen die Einsätze in der Pro-Klasse durch. Der GetSpeed-Rennstall wird im Endurance Cup das größte Mercedes-AMG-Team stellen und hat vier Fahrzeuge eingeschrieben, zudem wird der Rennstall aus Meuspath auch erstmals im Sprint Cup antreten.

Aufgebot Mercedes-AMG Endurance Cup:

# Team Fahrer Klasse 3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Jules Gounon/Daniel Juncadella/Chris Lulham Pro 6 GetSpeed Team Bartone Bros Anthony Bartone/César Gazeau/Aurélien Panis Silver Cup 12 GetSpeed Mikaël Grenier/Will Martin/Gabriel Rindone Bronze Cup 17 Mercedes-AMG Team GetSpeed Maximilian Götz/Maxime Martin/Fabian Schiller Pro 48 Mercedes-AMG Team Mann-Filter Maro Engel/Lucas Auer/Luca Stolz Pro 67 GetSpeed Team Noble Racing Philip Ellis/Jason Hart/Scott Noble Bronze Cup 75 75 Express Dominik Baumann/Hadrien David/Kenny Habul Bronze Cup 87 WINWARD Racing Marvin Dienst/Gabriele Piana/Rinat Salikhov Bronze Cup 177 Grupo Prom Racing Team Ralf Aron/Alfredo Hernández/Stéphane Tribaudini Bronze Cup 222 2 Seas Motorsport Reece Barr/Charles Dawson/Kiern Jewiss Bronze Cup

Aufgebot Mercedes-AMG Sprint Cup:

# Team Fahrer Klasse 3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Daniel Juncadella/Chris Lulham Pro 6 GetSpeed Team Bartone Bros Anthony Bartone/Aurélien Panis Silver Cup 12 GetSpeed Gabriel Rindone/Fabian Schiller Bronze Cup 48 WINWARD Racing Maro Engel/Lucas Auer Pro 87 WINWARD Racing Marvin Dienst/Rinat Salikhov Bronze Cup 222 2 Seas Motorsport Charles Dawson/Kiern Jewiss Bronze Cup