Bis zu 10 Autos: Mercedes-AMG mit Großaufgebot in GT World Challenge

Mercedes-AMG ist auch in diesem Jahr stark in der GT World Challenge Europe vertreten. Zehn Mercedes-AMG GT3 wurden für den Endurance Cup genannt. Team von Max Verstappen mit Topfahrzeug am Start.

Jonas Plümer

Von

GT World Challenge

Mercedes-AMG ist auch in diesem Jahr stark in der GT World Challenge dabei
Mercedes-AMG ist auch in diesem Jahr stark in der GT World Challenge dabei
Foto: Mercedes-AMG
Mercedes-AMG ist auch in diesem Jahr stark in der GT World Challenge dabei
© Mercedes-AMG

Die GT World Challenge Europe powered by AWS startet am 11. April mit einem Sechs-Stunden-Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in die neue Saison. Zehn Rennwochenenden stehen auf dem Programm, die sich in jeweils fünf Sprint Cup- und fünf Endurance Cup-Events unterteilen. Wie in den vergangenen Jahren präsentiert sich Mercedes-AMG Motorsport auch 2026 mit einem großen und starken Aufgebot und ist mit Pro-, Silver- und Bronze-Einschreibungen in drei von vier Klassen vertreten.

Insgesamt treten zehn Mercedes-AMG GT3 im Endurance Cup sowie sechs Mercedes-AMG GT3 im Sprint Cup an. Neben den bereits etablierten Teams GetSpeed, WINWARD Racing und 2 Seas Motorsport gehen in dieser Saison auch das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, das Grupo Prom Racing Team sowie 75 Express mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe an den Start.

Die Mercedes-AMG-Performance-Team Verstappen Racing, GetSpeed und WINWARD Racing führen die Einsätze in der Pro-Klasse durch. Der GetSpeed-Rennstall wird im Endurance Cup das größte Mercedes-AMG-Team stellen und hat vier Fahrzeuge eingeschrieben, zudem wird der Rennstall aus Meuspath auch erstmals im Sprint Cup antreten.

Aufgebot Mercedes-AMG Endurance Cup:

#

Team

Fahrer

Klasse

3

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Jules Gounon/Daniel Juncadella/Chris Lulham

Pro

6

GetSpeed Team Bartone Bros

Anthony Bartone/César Gazeau/Aurélien Panis

Silver Cup

12

GetSpeed

Mikaël Grenier/Will Martin/Gabriel Rindone

Bronze Cup

17

Mercedes-AMG Team GetSpeed

Maximilian Götz/Maxime Martin/Fabian Schiller

Pro

48

Mercedes-AMG Team Mann-Filter

Maro Engel/Lucas Auer/Luca Stolz

Pro

67

GetSpeed Team Noble Racing

Philip Ellis/Jason Hart/Scott Noble

Bronze Cup

75

75 Express

Dominik Baumann/Hadrien David/Kenny Habul

Bronze Cup

87

WINWARD Racing

Marvin Dienst/Gabriele Piana/Rinat Salikhov

Bronze Cup

177

Grupo Prom Racing Team

Ralf Aron/Alfredo Hernández/Stéphane Tribaudini

Bronze Cup

222

2 Seas Motorsport

Reece Barr/Charles Dawson/Kiern Jewiss

Bronze Cup

Aufgebot Mercedes-AMG Sprint Cup:

#

Team

Fahrer

Klasse

3

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Daniel Juncadella/Chris Lulham

Pro

6

GetSpeed Team Bartone Bros

Anthony Bartone/Aurélien Panis

Silver Cup

12

GetSpeed

Gabriel Rindone/Fabian Schiller

Bronze Cup

48

WINWARD Racing

Maro Engel/Lucas Auer

Pro

87

WINWARD Racing

Marvin Dienst/Rinat Salikhov

Bronze Cup

222

2 Seas Motorsport

Charles Dawson/Kiern Jewiss

Bronze Cup

«Der Blick auf unser Aufgebot für die Saison 2026 in der GT World Challenge Europe spiegelt die außerordentlich hohe Qualität unseres Kundensportprogramms wider. Die Serie stellt mit ihrem Sprint- und Endurance-Format hohe Anforderungen, denen wir uns mit einem starken Fahrer- und Team-Line-up stellen. Unser Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Mercedes-AMG GT3 erneut unter Beweis zu stellen, in beiden Wertungen Top-Resultate einzufahren und sowohl in den einzelnen Klassen als auch in der Gesamtwertung um den Titel mitzufahren», so Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Kundensport.

