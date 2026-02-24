BMW startet mit 12 Werksfahrern 2026 in GT World Challenge Europe!

BMW M Motorsport geht 2026 mit einem hochklassigen Aufgebot auf Titeljagd in der GT World Challenge Europe powered by AWS. Mit Kelvin van der Linde und Charles Weerts starten die amtierenden Champions erneut für das Team WRT. Das Duo, das in der zurückliegenden Saison in der Overall Championship und im Sprint Cup triumphierte, fährt wie 2025 im #32 BMW M4 GT3 EVO. ROWE Racing kämpft im Endurance Cup mit sechs BMW M Werksfahrern um Titel, Valentino Rossi bestreitet alle zehn Saisonrunden für das Team WRT.

Der Italiener, der in den vergangenen drei Jahren als Gaststarter bei seinem Heimrennen in Misano triumphiert hatte, teilt sich den #46 BMW M4 GT3 EVO sowohl im Sprint- als auch im Endurance Cup mit Max Hesse in der Pro-Kategorie. In den fünf Endurance-Runden ergänzt Dan Harper das italienisch-deutsche Duo. BMW M Motorsport Neuzugang Jordan Pepper unterstützt van der Linde und Weerts in den Endurance-Cup-Läufen im Fahrzeug mit der Nummer 32.

In den Sprintrennen steuert Pepper den #31 BMW M4 GT3 EVO. An der Seite von Amaury Cordeel tritt der Südafrikaner in Brands Hatch, Misano, Magny-Cours, Zandvoort und Barcelona im Pro Cup an – und komplettiert damit das eindrucksvolle Aufgebot, mit dem das Team WRT die Mission Titelverteidigung einläutet: Die belgische Mannschaft gewann 2025 die Team-Trophäen im Sprint Cup und in der Gesamtwertung.

Mit sechs BMW M Werksfahrern und zwei Fahrzeugen kämpft auch ROWE Racing im Endurance Cup um Titel: Augusto Farfus, Raffaele Marciello und Jake Dennis starten im Pro Cup für die Mannschaft aus St. Ingbert. Farfus und Marciello triumphierten in der vergangenen Saison für ROWE Racing beim Drei-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und fuhren beim Saisonfinale in Barcelona auf das Podium. Das Identity-Design ihres #98 BMW M4 GT3 EVO erstrahlt in der kommenden Saison – wie bereits beim FIA GT World Cup in Macau 2025 – in den Farben Weiß, Rot und Schwarz. Jens Klingmann, Ugo de Wilde und Tim Tramnitz – neben Pepper der zweite Neuzugang im BMW M Werksfahreraufgebot – starten im #998 BMW M4 GT3 EVO im Gold Cup.

In den anderen Kategorien stellen Century Motorsport und das Team WRT je einen weiteren BMW M4 GT3 EVO im Endurance Cup, Paradine Competition setzt in den Endurance-Rennen zwei Fahrzeuge ein. In den Sprintrennen bringen KPX Motorsport, Paradine Competition und das Team WRT je einen BMW M4 GT3 EVO an den Start. Die Teams präsentieren die finalen Fahrerbesetzungen zu einem späteren Zeitpunkt.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «In der GT World Challenge Europe haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge feiern dürfen. Insofern gehen wir mit viel Zuversicht und großer Vorfreude in die neue Saison 2026. Kelvin van der Linde und Charles Weerts starten als amtierende Champions. Mit dem Team WRT und ROWE Racing haben wir zwei herausragende Teams, die im Pro- und im Gold Cup insgesamt zwölf BMW M Werksfahrer an den Start bringen. Damit haben wir ein ausgezeichnetes Aufgebot, um sowohl in den Sprintrennen, dem Endurance Cup als auch der Gesamtwertung erneut um Titel zu fahren. Wir freuen uns sehr auf den Auftakt in Paul Ricard.»

Vincent Vosse (Teamchef Team WRT): «Wir sind bereit und freuen uns sehr auf die neue Saison in der GT World Challenge Europe, in der wir mehrere Titel verteidigen. Seit diese Meisterschaft ins Leben gerufen wurde, waren wir als Team sehr erfolgreich. Wir sind unheimlich froh darüber, neue Fahrer wie Jordan, Max und Dan an Bord zu haben. Die Vorfreude auf den Saisonauftakt ist sehr groß.»

Hans-Peter Naundorf (Teamchef ROWE Racing): «Wir gehen in diesem Jahr mit einem anderen Ansatz in die Saison der GT World Challenge Europe und haben uns neue Ziele gesteckt. Nach einer weiteren Verstärkung und Umstrukturierungen in unserem Team fokussieren wir uns nicht nur hauptsächlich auf das große Saisonhighlight bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps, sondern nehmen die Gesamtwertung im Endurance Cup ins Visier.»

Die Aufgebote mit BMW M Werksfahrern im Pro- und Gold Cup im Überblick:

Sprint Cup

#31 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT

Amaury Cordeel

Jordan Pepper

#32 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT

Kelvin van der Linde

Charles Weerts

#46 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT

Max Hesse

Valentino Rossi

Endurance Cup

#32 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT

Jordan Pepper

Kelvin van der Linde

Charles Weerts

#46 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT

Dan Harper

Max Hesse

Valentino Rossi

#98 BMW M4 GT3 EVO, ROWE Racing

Jake Dennis

Augusto Farfus

Raffaele Marciello

#998 BMW M4 GT3 EVO, ROWE Racing

Ugo de Wilde

Jens Klingmann

Tim Tramnitz

