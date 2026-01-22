Carrie Schreiner steigt 2026 in die GT World Challenge Europe ein, der weltgrößten GT3-Rennserie. Die 27-Jährige wird für Tresor Attempto Racing aus Langenhagen bei Hannover an den Start gehen und einen Audi R8 LMS GT3 evo II pilotieren. Schreiber wird dabei sowohl im Endurance Cup als auch im Sprint Cup an den Start gehen.

Mit wem sie dabei im Team von Arkin Aka antreten wird, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. 2023 konnte das Team den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup gewinnen.

Für Carrie Schreiner ist es eine Rückkehr in die Attempto-Mannschaft, nachdem sie vor über acht Jahren im Team bereits Testfahrten im Lamborghini Huracán Super Trofeo absolvierte.

Vor dem Saisonauftakt der GT World Challenge Europe im April auf dem Circuit Paul Ricard wird Schreiner zwei Rennwochenenden in der GT Winter Series zur Vorbereitung absolvieren. So wird die Saarländerin im Februar beim 6h-Rennen in Portimão antreten und im März im spanischen Aragon. Dabei wird besonders der Auftritt an der Algarveküste eine gute Saisonvorbereitung sein, da auch das Saisonfinale der internationalen GT-Meisterschaft auf der Berg- und Talbahn nahe Faro stattfindet. Die Rennen in der GT Winter Series wird sie ebenfalls im Audi der niedersächsischen Mannschaft bestreiten, die 2022 und 2023 auch in der DTM antrat.

Nordschleifen-Programm im Porsche

Für das Girls only Team by WS Racing wird Schreiner zudem wieder auf der Nürburgring-Nordschleife antreten und beim 24h-Rennen sowie bei ausgewählten Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie antreten. Das reine Frauenteam wechselt in diesem Jahr auf einen Porsche 911 GT3 Cup.

Neben ihrem eigenen Rennprogramm bleibt Carrie Schreiner weiterhin eng mit der Formel 1 verbunden. Sie wird das Audi Revolut F1 Team unterstützen unter anderem in ihrer Rolle als F1 Academy Mentorin sowie im Umgang mit Fans und Partnern bei ausgewählten Formel 1 Rennen.

«2026 wird für mich ein herausforderndes Jahr und ein weiterer wichtiger Karriereschritt. In der GT World Challenge wollen wir in unserer Klasse vorne mitfahren – bei teilweise über 50 Autos im Feld wird das knallhartes Racing. Zudem ist ein Großteil der besten GT-Fahrer der Welt am Start. Ich freue mich, nach meinen ersten Tests im Lamborghini Super Trofeo vor über acht Jahren wieder bei Tresor Attempto Racing zu fahren, und bedanke mich bei der gesamten Audi-Revolut-F1-Familie für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich werde alles geben», so Schreiner voller Vorfreude auf die Saison 2026.

