Diesjähriger DTM-Pilot Magnus startet 2026 für Boutsen VDS

Der diesjährige DTM-Pilot Gilles Magnus und der Schwede Robin Knutsson schließen sich zur 2026er GT World Challenge Europe-Saison Boutsen VDS an. Die beiden Piloten werden im kommenden Jahr die komplette SRO-Meisterschaft am Steuer eines Porsche 911 GT3 R bestreiten. Das Duo wird im Gold Cup starten und bei den Endurance Cup-Rennen von einem dritten Fahrer verstärkt werden.

Der 23-jährige Knutsson wurde in diesem Jahr Vizemeister im Porsche Carrera Cup Benelux und schafft nun den Aufstieg in den GT3-Sport. Zuvor war er auch in Porsche-Markenpokalen in seiner schwedischen Heimat und in Südeuropa unterwegs.

Magnus bringt viel GT3-Erfahrung in die Kombination hinein. In diesem Jahr fuhr der ehemalige Audi-Werksfahrer für Comtoyou Racing in der DTM, doch diese Zusammenarbeit wird im kommenden Jahr nicht fortgesetzt. In der GT World Challenge Europe konnte Magnus bereits einige Erfolge feiern und wurde 2024 Meister im Gold Cup des GT World Challenge Europe Endurance Cup.

