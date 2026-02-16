Einsatz von bis zu vier BMW: WRT komplettiert Aufgebot

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Das Team WRT hat seine vollständige Aufstellung für die GT World Challenge Europe im Jahr 2026 mit der Bestätigung eines weiteren Endurance Cup-Fahrzeugs und zwei weiteren Sprint Cup-Wagen vervollständigt. Das BMW-Team hatte bereits die Fahrer für die #32 - rund um Kelvin van der Linde und Jordan Pepper - und die #46 - rund um MotoGP-Legende Valentino Rossi - veröffentlicht die beide die gesamte Saison in der Pro-Klasse bestreiten werden. Mit den zusätzlichen Einsätzen kommt das Team nun auf insgesamt drei Fahrzeuge in der Endurance-Serie und vier in den Sprintrennen.
Der BMW mit der Startnummer 30 wird in der Silver Cup-Klasse antreten. Matisse Lismont, Ignacio Montenegro und Amauray Cordeel bilden das Endurance-Team, während Lismont und Montenegro um den Sprint-Titel kämpfen werden. Lismont stieß in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zum Team WRT und feierte einen erfolgreichen Start, indem er zusammen mit Gilles Stadsbader in Valencia den Silver Cup gewann. Der Belgier gab 2024 sein Debüt in der Serie und fuhr zuvor für Steller Motorsport und Comtoyou Racing.
«Ich bin sehr glücklich, die gesamte GT World Challenge Europe-Saison mit dem Team WRT bestreiten zu dürfen», so Matisse Lismont. «Ich möchte meinen Partnern Andex, Vantro und Jones Construct dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Teil eines so renommierten Teams zu werden. Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt und wir hatten bereits einige Erfolge, sodass wir von Anfang an wissen, dass dies eine erfolgreiche Kombination sein kann. Meine Teamkollegen sind zwar beide neu in der Serie, aber sie sind sehr erfahren und bringen unterschiedliche Perspektiven mit, von denen ich lernen kann. Wir haben gemeinsam als Team getestet und ich bin zuversichtlich, dass wir im Silver Cup sehr erfolgreich sein können. WRT hat uns aus vielen Kandidaten ausgewählt, weil sie glauben, dass wir ein starkes Team sind.»
Seine beiden Teamkollegen sind Rookies in Europas führender GT-Serie. Cordeel stammt aus dem Formelsport, nachdem er die letzten vier Jahre in der FIA Formel 2 gefahren ist. Montenegro war in der TCR-Szene erfolgreich und gewann Rennen in der südamerikanischen und europäischen Meisterschaft.
Zusätzlich zu seinem Langstreckenprogramm wird Cordeel auch im Sprint Cup in einem Pro-Auto antreten. Der Belgier wird mit dem kürzlich unter Vertrag genommenen BMW-Werksfahrer Jordan Pepper zusammenarbeiten, der Teil der #32-Crew im Endurance Cup ist.
Zudem erhielt der WRT-Rennstall zuletzt prominente personelle Verstärkung: Die ehemalige DTM-Pilotin Rahel Frey - die selbst für das WRT-Team antrat - arbeitet zukünftig als Sporting Director GT im belgischen Team.
