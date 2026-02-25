McLaren Expansion: Optimum Motorsport mit größtem Programm in GT World

Das McLaren-Team Optimum Motorsport wird 2026 das bislang größtes GT World Challenge powered by AWS-Programm in Angriff nehmen. Das britische Team wird zwei Fahrzeuge im Endurance Cup einsetzen, jeweils eines in der Silver Cup- und der Gold Cup-Klasse. Der Silver Cup-Einsatz wird um ein Sprint-Programm ergänzt, womit Optimum zum ersten Mal an der gesamten Meisterschaft teilnimmt.

Der McLaren mit der Startnummer 4 wird mit einer Aufstellung unter der Führung des erfahrenen Adam Smalley um den Gold Cup kämpfen. Der 25-Jährige, ein bewährter Sieger in den Markenpokalen von Ginetta und Porsche, hat die letzten beiden Saisons in der GT World Challenge verbracht und sich im letzten Jahr beim Finale in Barcelona einen denkwürdigen Gesamtsieg gesichert.

Smalley wird von zwei Serien-Neulingen unterstützt. Harry George ist zwar neu im Fahrerlager, aber kein Unbekannter für das Team, da er im vergangenen Jahr mit Optimum in der British GT den GT4 Silver-Titel gewonnen hat. Vervollständigt wird das Team durch Freddie Tomlinson, der Ende 2025 bei seinem GT2 European Series-Debüt beeindruckte.

Der McLaren mit der Startnummer 5 wird die gesamte Saison mit Guilherme Oliviera und Mikey Porter am Steuer bestreiten, während Dante Rappange bei den Langstreckenrennen hinzukommt. Der portugiesische Rennfahrer Oliviera steht nach Stationen bei Dinamic GT und Garage 59, letzteres am Steuer eines McLaren, vor seiner dritten GT World Challenge-Saison.

Porter bleibt für seinen zweiten Angriff auf die GT World Challenge bei Optimum. Der Engländer gab sein Debüt im Alter von nur 17 Jahren und wurde kürzlich zu einem der offiziellen GT3-Nachwuchsfahrer von McLaren ernannt. Rappange hingegen bringt weitere Erfahrung in das Team ein. Der Niederländer fuhr 2024 einen Aston Martin für Comtoyou Racing und wechselte in der letzten Saison zu Grasser Racing, wo er einen Lamborghini pilotierte. Obwohl er erst 22 Jahre alt ist, ist er dennoch das älteste Mitglied der #5-Crew.