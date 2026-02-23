Mit Porsche: razoon – more than racing steigt in GT World Challenge ein
Der österreichische Rennstall razoon – more than racing steigt in die GT World Challenge Europe ein. Mit einem Porsche 911 GT3 R bestreitet das Team alle zehn Veranstaltungen in der Serie.
Für razoon – more than racing startet in der Saison 2026 ein neues aufregendes Kapitel. Das Team rund um Teameigner Dominik Olbert wird erstmals die komplette Saison in der GT World Challenge Europe powered by AWS absolvieren. Die Meisterschaft des SRO gilt als härteste und wichtigste Rennserie im internationalen GT-Sport. Einen ersten Eindruck der Rennserie erhielt das razoon-Team bei einem Gaststart 2025 in Misano. Das Vollzeitprogramm in der GT World Challenge Europe ist dabei der Beginn einer breiten internationalen Kampagne der Mannschaft.
In der diesjährigen Saison der GT World Challenge Europe setzt das Team aus Eggersdorf bei Graz einen brandneuen Porsche 911 GT3 R (Generation 992.2) ein. Das Fahrzeug wurde in der vergangenen Woche an den Rennstall ausgeliefert. Einen ersten Test mit dem neuen Porsche wird das österreichische Teams bereits in dieser Woche auf dem Circuit Paul Ricard absolvieren, wo im April auch der Saisonstart der Serie stattfindet.
Das Fahreraufgebot für die anstehende Saison in der GT World Challenge Europe powered by AWS wird razoon – more than racing zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Bei den Testfahrten wird das bestmögliche Aufgebot für den Angriff in der internationalen Rennserie evaluiert.
Dominik Olbert: «Mit unserem Einstieg in die GT World Challenge Europe erfüllen wir uns einen Traum! Es war immer mein Ziel in der bestmöglichen Rennserie anzutreten und im GT3-Bereich ist ohne Frage die GT World Challenge Europe die internationale Topklasse. Beim Gaststart in Misano im vergangenen Jahr haben wir einen ersten Eindruck bekommen und wissen jetzt, worauf wir uns einlassen. Uns ist bewusst, dass dies kein einfaches Unterfangen wird, doch wir werden uns bestmöglich vorbereiten, um uns bestmöglich zu präsentieren.»
Die GT World Challenge Europe powered by AWS besteht aus fünf Sprint Cup-Wochenenden und fünf Endurance Cup-Wochenenden. Im GT World Challenge Europe Sprint Cup werden an jedem Wochenende zwei einstündige Sprintrennen mit einem Fahrerwechsel zur Rennhalbzeit absolviert. Der Endurance Cup trägt fünf Langstreckenrennen mit einer Distanz von drei bis 24 Stunden aus. Die CrowdStrike 24 Hours of Spa sind dabei das absolute Saisonhighlight und mit über 70 GT3-Fahrzeugen das weltgrößte GT-Rennen.
