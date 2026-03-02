Mit zwei Ferrari: Emil Frey Racing setzt GT World Challenge-Programm fort
Emil Frey Racing startet auch weiterhin mit zwei Ferrari im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Neben den DTM-Fahrern fahren Ben Green und Konsta Lappalainen für das Team.
Neuzugang Matteo Cairoli wird das Fahrzeug mit der Startnummer #14 mit dem Finnen Konsta Lappalainen steuern, welcher im Team ein wahrer Dauerbrenner ist und in seine sechste Saison mit dem Team aus der Schweiz startet.
Im Schwesterwagen startet Ben Green zusammen mit Thierry Vermeulen, der 2025 Meister im Gold Cup des Sprint Cup wurde. Beide Fahrzeuge des Teams werden in der Pro-Klasse starten.
«Ich freue mich sehr, mit Emil Frey Racing in den GT World Challenge Europe Sprint Cup zurückzukehren. Es ist großartig, mit Thierry zusammenzuarbeiten, nachdem ich in den letzten zwei Jahren gegen ihn angetreten bin, und ich bin überzeugt, dass wir ein starkes Team bilden werden. Wir haben eine tolle Crew und verfügen über die nötige Erfahrung, sodass wir bereit sind, um die Meisterschaft zu kämpfen!», so Ben Green, der 2025 mit Emil Frey Racing in der DTM fuhr.
Konsta Lappalainen: «Dies wird mein sechstes Jahr in Folge mit Emil Frey Racing, und nach dem enttäuschenden letzten Jahr hoffen wir, wieder weiter vorne mitkämpfen zu können. Als Team wissen wir, wozu wir fähig sind, und wollen nun wirklich zeigen, was wir können. Wir freuen uns alle sehr, dass Matteo zum Team stößt, denn er ist ein wirklich schneller Fahrer. Lasst uns alles geben, um wieder ganz vorne mit dabei zu sein.»
