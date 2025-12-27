Nachwuchstalent Andrea Frassineti startet 2026 in Audi

Tresor Competition Attempto Racing freut sich, die Verpflichtung von Andrea Frassineti für die Saison 2026 bekanntzugeben. Der italienische Fahrer wird ein hochkarätiges Programm bestreiten, das die GT World Challenge Europe powered by AWS, sowohl den Sprint Cup als auch den Endurance Cup, sowie die italienische Gran Turismo-Meisterschaft, Sprint und Endurance, am Steuer des Audi R8 LMS GT3 Evo II umfasst. Die Attempto-Mannschaft, die am Flughafen in Langenhagen bei Hannover beheimatet ist, fungiert dabei erneut als Einsatzmannschaft.

Ein hochkarätiges Programm mit bis zu 18 Rennwochenenden auf den wichtigsten Schauplätzen des italienischen und europäischen GT-Rennsports, das sich als eines der umfassendsten GT3-Programme im Starterfeld positioniert. Ein Engagement, das Kontinuität, Organisation und eine strukturierte Vision erfordert – Schlüsselelemente, um gleichzeitig die führenden kontinentalen und nationalen Meisterschaften in Angriff zu nehmen.

Für Tresor Competition Attempto Racing ist dies eine klare und strategische Entscheidung, die sich vollständig in die Linie der letzten Saisons einfügt, in denen sich das Team auf die Entwicklung und Förderung junger Fahrer im Rahmen von Wettbewerbsprogrammen konzentriert hat, die auf langfristiges sportliches Wachstum ausgerichtet sind. Dieser Ansatz hat es Tresor ermöglicht, sich als eines der glaubwürdigsten Teams in der europäischen GT-Szene zu etablieren, das in der Lage ist, aufstrebende Talente in einem hochprofessionellen Umfeld zu begleiten und ihre technische, sportliche und persönliche Entwicklung zu fördern.

Der 2006 geborene Andrea Frassineti gilt als eines der vielversprechendsten Talente im italienischen GT-Rennsport. Nachdem er die Juniorenkategorien aus dem Kartsport bis zur Formel 4 durchlaufen hatte, stieg er über den Lamborghini Super Trofeo in den GT-Wettbewerb ein, wo er sich durch seine Schnelligkeit, Beständigkeit und technische Reife auszeichnete.

Zu seinen Erfolgen zählen Siege, Podiumsplätze und Pole-Positions in der italienischen Gran Turismo-Meisterschaft, darunter insbesondere der Gesamtsieg im CIGT Sprint 2025, sowie bedeutende Teilnahmen an großen europäischen Langstreckenrennen, bei denen er seine Anpassungsfähigkeit, sein Rennmanagement und seine Teamfähigkeit unter Beweis stellte. Eine stetige Entwicklung, die ihn auf das höchste Niveau des GT3-Rennsports gebracht hat.

Im Jahr 2026 wird Frassineti zum ersten Mal eine komplette Saison in zwei den zwei Rennserien bestreiten und damit seine stabile Position unter den Protagonisten des italienischen und europäischen GT-Rennsports bestätigen.

Andrea Frassineti: «Der Einstieg bei Tresor Competition Attempto Racing mit einem Programm dieses Niveaus ist ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere. Wir haben in ihnen die richtige Wahl für 2026 gefunden, mit einem kompletten und gut vorbereiteten Team, das über umfangreiche Erfahrung in diesen Meisterschaften verfügt, was die Ergebnisse der letzten Saisons belegen, und das Wettbewerbsfähigkeit und Leistung in allen vier Serien garantieren kann. Die GT World Challenge Europe powered by AWS und die italienische Gran Turismo-Meisterschaft gleichzeitig in Angriff zu nehmen, ist eine anspruchsvolle, aber äußerst motivierende Herausforderung. Von Anfang an spürte ich Vertrauen und eine klare Vision für meine Entwicklung: Jetzt liegt der Fokus darauf, methodisch und konsequent zu arbeiten, um von Rennen zu Rennen zu wachsen.»

Federico Geri, Teamchef, Tresor Competition: «Es war meine klare Absicht, Andrea in das Projekt 2026 einzubeziehen. Tresor hat immer an junge Fahrer geglaubt, die nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Herangehensweise, Disziplin und die Fähigkeit zeigen, sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. Andrea spiegelt diese Eigenschaften perfekt wider. Das von uns definierte Programm ist sehr anspruchsvoll und erfordert Konzentration, Vorbereitung und eine geeignete Struktur – Aspekte, an denen wir jeden Tag arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mehr als nur ein paar zufriedenstellende Ergebnisse erzielen werden.»

