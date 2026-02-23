Paradine Competition bringt erneut BMW in GT World Challenge an den Start

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Paradine Competition freut sich, die Rückkehr in die GT World Challenge Europe powered by AWS mit mehreren Fahrzeugen zu bestätigen, um seine Fähigkeiten in einer der weltweit wettbewerbsintensivsten GT3-Meisterschaften weiterhin unter Beweis zu stellen.
Werbung
Werbung
Das Team war in den letzten Jahren regelmäßig in der von der SRO Motorsports Group organisierten Meisterschaft vertreten, die ein kontinuierliches Wachstum und ein gesteigertes Interesse der Fans verzeichnen konnte, dank voller Starterfelder und starker Konkurrenz auf einigen der legendärsten Rennstrecken Europas. Im vergangenen Jahr holte Paradine Competition seinen ersten Endurance Cup-Sieg mit einem Silver Cup-Sieg beim 6-Stunden-Rennen in Le Castellet und ließ daraufhin mehrere Podestplätze im Sprint Cup folgen.
Das Team will auf dieser soliden Grundlage aufbauen und kehrt mit zwei BMW M4 GT3 EVO in den Endurance Cup zurück. Teambesitzer Darren Leung ist der erste bestätigte Fahrer an Bord des Autos mit der Startnummer 991, das im Bronze Cup antreten wird. Alle anderen Fahrer, einschließlich derjenigen für das Schwesterauto mit der Startnummer 992, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Werbung
Werbung
Der Endurance Cup beginnt mit dem sechsstündigen Saisonauftakt auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet, Frankreich, am 11. und 12. April und umfasst vier weitere Runden, darunter die CrowdStrike 24 Hours of Spa Ende Juni. Neu im Kalender ist der Autodromo Internacional do Algarve in Portugal, der für das Team ein neuer Austragungsort sein wird.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Zusätzlich zu den Endurance Cup-Rennen wird der BMW mit der Startnummer 991 auch am Sprint Cup teilnehmen, mit Leung am Steuer. Sein Bronze Cup-Teamkollege wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Paradine Competition hat gute Erinnerungen an die Sprint-Meisterschaft, nachdem Leung und Dan Harper 2024 mit zwei Siegen den Bronze Cup-Titel errungen hatten.
Für die Bronze Cup-Teilnehmer beginnt die Sprint Cup-Saison vom 17. bis 19. Juli auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli, gefolgt von Zandvoort und Magny-Cours. Im Gegensatz zu 2025 findet das Saisonfinale auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Darren Leung, Teambesitzer von Paradine Competition: «Wir freuen uns, ein weiteres Jahr Teil der GT World Challenge Europe zu sein. Mit vollbesetzten Startfeldern, legendären Austragungsorten und einem sehr hohen Wettbewerbsniveau ist dies der ideale Ort für uns als Team. Wir freuen uns darauf, die Saison im April in Paul Ricard zu beginnen.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach