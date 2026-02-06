GT World Challenge
Porsche-Vertragsfahrer Alessandro Ghiretti komplettiert Boutsen VDS-Team
Alessandro Ghiretti wird für Boutsen VDS im GT World Challenge Europe Endurnace Cup starten. Der Porsche-Vertragsfahrer komplettiert das Aufgebot des belgischen Teams und startet im Gold Cup.
Porsche-Vertragsfahrer Alessandro Ghiretti wird erstmals die komplette Saison im GT World Challenge Europe Endurance Cup absolvieren. Der Franzose wird für Boutsen VDS mit einem Porsche 911 GT3 R im Gold Cup starten.
Der Franzose wird gemeinsam mit Robin Knutsson und dem letztjährigen DTM-Piloten Gilles Magnus im Porsche mit der Startnummer #10 Platz nehmen.
Beim letztjährigen Saisonfinale in Barcelona feierte Ghiretti sein Debüt im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Der damalige Porsche-Junior ging dort für Schumacher CLRT an den Start.
Als Porsche-Junior gewann Ghiretti - ein Franzose mit italienischen Wurzeln - den Titel im Porsche Mobil 1 Supercup, dem weltweit anspruchsvollsten Porsche-Markenpokal. Im deutschen Carrera Cup wurde der 24-Jährige in einem kontroversen Saisonfinale Vizemeister.
Am gestrigen Donnerstag absolvierte das belgische Team mit seinen beiden Porsche den ersten Testtag im belgischen Zolder. Nach zwei Jahren mit dem Mercedes-AMG GT3 wechselt das Team zur Saison 2026 auf Porsche -
