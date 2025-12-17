Programmaufstockung mit McLaren: Optimum Motorsport plant Programmausbau

Bei den Gulf 12 Hours endete am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi die 2025er Rennsaison von Optimum Motorsports. Der Rennstall von Shaun Goff und Bas Leinders ist dabei bereits komplett in der Planung für die kommende Saison vertieft, wo der Rennstall mit einem ausgiebigen Programm plant, wie Leinders gegenüber Endurance Info mitteilte.

Die 2026er Saison der britischen Mannschaft beginnt dabei dort, wo die diesjährige endete. In der zweiten Januarwoche nimmt das Team mit einem McLaren an den 6h Abu Dhabi der Creventic teil, um nur eine Woche später zwei Fahrzeuge bei den 24h Dubai teilzunehmen. Ebenfalls im Januar startet das Team bei den 24h Daytona und fungiert dort, wie in der kompletten IMSA WeatherTech SportsCar Championship-Saison als Einsatzteam des Inception Racing Ferrari 296 GT3.

Im Februar wartet bereits das nächste Highlight, denn der McLaren-Rennstall wird an den 12h Bathurst teilnehmen. Garnet Patterson, Ben Barnicoat und Marvin Kirchhöfer werden für das Team antreten und wollen um den Gesamtsieg ein Wörtchen mitsprechen. Dabei handelt es sich um das Chassis, mit dem die Mannschaft im November am FIA GT World Cup in Macau teilnahm, welches danach nach Australien transportiert wurde.

Auch in Europa plant der Rennstall ein ausgiebiges Programm. Nachdem Optimum Motorsport 2025 mit einem McLaren 720S GT3 am GT World Challenge Europe Endurance Cup teilnahm, wird das Engagement in der SRO-Meisterschaft zur kommenden Saison erweitert. Zwei 720S GT3 sollen am Endurance Cup teilnehmen, während ein Wagen im Sprint Cup starten wird. Keines der Fahrzeuge soll dabei in der Pro-Klasse starten.

Großangriff in British GT

Auch in der British GT, welche ebenfalls von der SRO ausgetragen wird, plant Optimum Motorsport einen Großaufschlag mit nicht weniger als vier Fahrzeugen! Neben drei Boliden in der GT3-Topklasse plant der Rennstall von Shaun Goff und Bas Leinders auch den Einsatz eines McLaren Artura GT4.

