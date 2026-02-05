SRO GT Academy-Sieger Gaspard Simon im Aston Martin von Walkenhorst

Nachdem ich die Möglichkeiten mit anderen Teams und Marken geprüft habe, freue ich mich, meine Partnerschaft mit Walkenhorst Motorsport bekanntzugeben. Gaspard Simon

Walkenhorst Motorsport hat bewiesen, dass es junge Talente fördern und sie auf ihrem Weg in den professionellen Motorsport begleiten kann. Gaspard hat mit seiner puren Geschwindigkeit beeindruckt, und ich bin überzeugt, dass er seine Fähigkeiten auch im GT World Sprint Cup unter Beweis stellen wird Jörg Breuer