SRO GT Academy-Sieger Gaspard Simon im Aston Martin von Walkenhorst

Gaspard Simon wird in dieser Saison einen bedeutenden Schritt in seiner Rennkarriere machen, wenn der erste Gewinner der SRO GT Academy im Championnat de France FFSA GT in den GT World Challenge Europe Sprint Cup mit dem hoch angesehenen Team Walkenhorst Motorsport aufsteigt. Er wird am 2./3. Mai in Brands Hatch starten, bevor er sich den Rennen in Misano, Magny-Cours, Zandvoort und schließlich Barcelona stellt. Der 19-Jährige gewann den ersten Preis der SRO GT Academy nach einer herausragenden Saison in der Championnat de France FFSA GT, in der er zwei Siege und fünf weitere Podiumsplätze erzielte. Er wurde mit einem Beitrag von 150.000 Euro von der SRO Motorsports Group und ihren Partnern für ein GT World-Programm sowie einem umfassenden Training durch die SRO GT Academy und die FFSA GT Academy belohnt.
Seit seinem Sieg bei der SRO GT Academy hat Gaspard große Aufmerksamkeit in der Branche und in den Medien erhalten, wodurch er mit mehreren interessierten Teams in Kontakt gekommen ist. «Ich habe aus diesen Gesprächen viel gelernt», sagte der Youngster, der seine Rennsportambitionen mit einem Jurastudium verbindet. «Nachdem ich die Möglichkeiten mit anderen Teams und Marken geprüft habe, freue ich mich, meine Partnerschaft mit Walkenhorst Motorsport bekanntzugeben. Dank der Unterstützung der SRO GT Academy und der FFSA Academy werde ich bestens vorbereitet sein. Ich bin hochmotiviert, diese einmalige Chance zu nutzen.» Walkenhorst Motorsport, seit 2017 eine feste Größe in der GT World Challenge Europe und bekannt für die Förderung junger Talente, erzielte 2018 mit dem Sieg beim CrowdStrike 24 Hours of Spa sein bedeutendstes Ergebnis. Nach einer langen Zusammenarbeit mit BMW schloss sich das Team aus Melle in Niedersachsen 2024 mit Aston Martin zusammen, um den neuen Vantage einzusetzen. Im vergangenen Jahr erzielte es einen weiteren großen Erfolg in den Ardennen, indem es den Silver Cup bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa gewann. Während sein Teamkollege für 2026 noch nicht bekannt gegeben wurde, wird Gaspard in dieser Saison im Silver Cup antreten. Diese Klasse ist FIA-Fahrern mit Silber-Lizenz vorbehalten und dient oft als Sprungbrett für junge Talente. Zu den zahlreichen erfolgreichen Absolventen zählen Luca Stolz, Fabian Schiller, Tom Gamble, Sandy Mitchell, Ricardo Feller, Mattia Drudi, Valentin Hasse-Clot, Simon Gachet, Arthur Rougier, Thomas Neubauer, Benjamin Goethe und Eliseo Donno, die alle im Silver Cup angefangen haben und heute als Werksfahrer für große Hersteller antreten.
«Wir freuen uns sehr, Gaspard in unserem Team willkommen zu heißen», sagte Jörg Breuer, Geschäftsführer von Walkenhorst Motorsport. «Walkenhorst Motorsport hat bewiesen, dass es junge Talente fördern und sie auf ihrem Weg in den professionellen Motorsport begleiten kann. Gaspard hat mit seiner puren Geschwindigkeit beeindruckt, und ich bin überzeugt, dass er seine Fähigkeiten auch im GT World Sprint Cup unter Beweis stellen wird.» «Wir freuen uns sehr, dass Gaspard 2026 in die GT World aufsteigen wird, insbesondere in einem so starken Programm», sagte Laurent Gaudin, General Manager der Championnat de France FFSA GT und GT World. «Die Gründung der SRO GT Academy spielte eine entscheidende Rolle in seiner Karriere und gab ihm den nötigen Impuls, um den nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich auch sehr über die Bedeutung der Championnat de France FFSA GT für die Entwicklung neuer Talente. Die SRO-Pyramide tritt nun in eine neue Ära ein: Ihre rasante Entwicklung ermöglicht vielversprechenden Fahrern einen effektiveren Zugang zu den weltweit wettbewerbsfähigsten GT-Serien. In Kürze werden wir das Vorbereitungsprogramm vorstellen, das Gaspard innerhalb der FFSA Academy und der SRO GT Academy absolvieren wird. Alles wurde bis ins Detail durchdacht, um ihm die besten Chancen zu geben, in seiner ersten GT3-Rennsaison zu glänzen.» Die 2025 ins Leben gerufene SRO GT Academy wird in dieser Saison erheblich erweitert. Zusätzlich zum bestehenden Preis der Championnat de France FFSA GT werden neue Initiativen die besten Fahrer der GT2 European Series powered by Pirelli, der British GT und der kontinentalen GT World-Serien in Asien, Amerika und Australien belohnen. «Wir haben so begeisterte Rückmeldungen zur SRO GT Academy erhalten, dass wir beschlossen haben, das Konzept auf die meisten unserer Meisterschaften auszuweiten», fügte Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group, hinzu. «Angesichts der Anzahl der beteiligten Hersteller bietet der GT-Rennsport heute die größten Chancen für junge Fahrer, die Profis werden wollen. SRO ist sehr stolz darauf, verschiedene Stufen anbieten zu können, die von GT4 über die GT2 European Series bis hin zur GT World führen. Ich freue mich auch sehr, dass unsere kontinentalen Serien – Asien, Amerika und Australien – einen Platz bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa 2027 anbieten. Wir bieten talentierten jungen Fahrern nicht nur Worte, sondern echte Chancen.»
