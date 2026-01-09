Starkes Porsche-Trio für Boutsen VDS im Jahr 2026

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Nach erfolgreichen Rennsaisons und Titeln im Porsche Carrera Cup Benelux und in der Belcar Endurance Championship, gekrönt vom Sieg bei den 24 Hours of Zolder 2024, schlägt D’Ieteren Luxury Performance nun ein neues Kapitel in seinem Engagement im Motorsport auf. Das Team startet in der GT World Challenge Europe mit ihrem Flaggschiffrennen, den CrowdStrike 24 Hours of Spa, mit zwei Porsche 911 GT3 R, die vom Team Boutsen VDS eingesetzt werden!
Im Rahmen des Pressetags der Brüsseler Automobilausstellung gab D’Ieteren Luxury Performance am Freitagmorgen offiziell seine Teilnahme an der GT World Challenge Europe 2026 mit zwei Porsche 911 GT3 R bekannt. «Der Motorsport ist ein sehr wirkungsvolles Marketing- und Kommunikationsinstrument, das Leidenschaft und Emotionen weckt», kommentiert Denis Gorteman, CEO von D’Ieteren Auto. «Porsche hat sein Markenimage durch den Rennsport geprägt, mit 19 Siegen bei den 24 Stunden von Le Mans, 8 Siegen bei den 24 Stunden von Spa, aber auch mit Weltmeistertiteln in Europa, Amerika und Asien. Mit dem Einstieg in die GT World Challenge Europe will D’Ieteren Luxury Performance dieser Tradition alle Ehre machen. Es wird alles getan, damit sich die beiden Porsche 911 GT3 R, die unsere Farben tragen werden, von der Masse abheben...»
Ein neues Kapitel voller Prestige, das perfekt zu den Werten von D’Ieteren Luxury Performance passt und gleichzeitig die Tradition von Porsche würdigt.
«Den Aspekt der Luxusausstattung finden wir auf dem Brüsseler Autosalon wieder, wo wir mit all unseren Markenvertreten sind», erklärt Jean-François Bernaerts, Direktor von D’Ieteren Luxury Performance. «In diesem Zusammenhang ist es mehr als symbolisch, den Schleier über den Aspekt der Leistung zu lüften, der 2026 durch ein sehr internationales Engagement, das unseren Ambitionen entspricht, zum Tragen kommen wird. Diese Teilnahme an der GT World Challenge Europe ist eine logische Fortsetzung unserer Rennsportaktivitäten in den letzten zwei Jahren. Sie steht ganz im Einklang mit unseren Bestrebungen.»
Die beiden Porsche 911 GT3 R in den Farben von D’Ieteren Luxury Performance werden vom Team Boutsen VDS unter der Leitung von Olivier Lainé und Olivia Boutsen sowie ihrem Sohn Amaury eingesetzt, das am Freitagmorgen in Brüssel von Thierry Boutsen und Marc van der Straten vertreten wurde. Das belgische Team tritt dem Porsche-Verbund mit dem Ziel bei, sowohl in der Gesamtwertung als auch in der Gold-Kategorie zu glänzen.
Starkes Aufgebot an Porsche-Vertragsfahrern Der erste dieser Porsche wird in der Pro-Kategorie an den Start gehen und somit den Gesamtsieg sowohl im Sprint Cup als auch im Endurance Cup anstreben. Der französische Porsche-Vertragsfahrer Dorian Boccolacci wird am gesamten Programm teilnehmen, und bei den Rennen des Endurance Cup wird er vom Belgier Alessio Picariello unterstützt, der ebenso wie der Niederländer Morris Schuring den Status eines Vertragsfahrers der deutschen Marke hat. Diese beiden Fahrer werden Boccolacci auch bei den Sprint-Cup-Rennen begleiten, sofern sie keine Terminüberschneidungen haben. Der zweite Porsche 911 GT3 R von D’Ieteren Luxury Performance wird im Gold Cup antreten. Am Steuer sitzen der Schwede Robin Knutsson und der Belgier Gilles Magnus, während ein dritter Fahrer zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wird.
Inmitten einer Sport-Saison, die besonders intensiv zu werden verspricht, werden die CrowdStrike 24 Hours of Spa ein Highlight für D’Ieteren Luxury Performance sein, das zahlreiche Initiativen starten wird, um die Fans der Marke Porsche zu begeistern und zufrieden zu stellen. «Als wir die Gespräche mit unserem Motorsportberater Lionel Hansen aufnahmen, waren die 24 Stunden von Spa ein Traum, ein Ziel, das es zu erreichen galt», kommentiert Lionel Janssens, Marketing Manager von D’Ieteren Luxury Performance. «Die anschließende Zusammenarbeit war ausgezeichnet und ermöglicht uns die Teilnahme an dem 24-Stunden-Rennen in den Ardennen, das sich als das größte Langstreckenrennen ausschließlich für Fahrzeuge der GT-Klasse etabliert hat. Ich bin sehr stolz auf das, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben, und noch entschlossener, in einem so prestigeträchtigen Rahmen zu glänzen!»
