Valentino Rossi bleibt BMW-Werksfahrer – Start 2026 in GT World Challenge

24H Endurance Series
Vergrößertes Aufgebot: Paradine Competition mit zweitem BMW bei 24h Dubai
Valentino Rossi hat seinen Werksfahrervertrag mit BMW um drei Jahre verlängert. 2026 wird der neunmalige Motorradweltmeister in die GT World Challenge Europe zurückkehren und die ganze Saison fahren.
Valentino Rossi ist zurück in der GT World Challenge Europe. Der neunmalige Motorradweltmeister bestätigte die Rückkehr in die SRO-Rennserie, welche er mehrfach als weltbeste GT-Serie bezeichnete, nachdem er in den vergangenen zwei Jahren in der FIA WEC fuhr. In der GT World Challenge Europe bestreitet er sowohl den Endurance Cup als auch den Sprint Cup.
Rossi wird somit erstmals seit 2023 alle zehn Rennwochenenden der hochkarätigen SRO-Meisterschaft absolvieren.
Der 46-jährige Italiener bestätigte zudem, dass sein Vertrags als BMW-Werksfahrer um drei Jahre verlängert wird. Das bisherige Arbeitspapier des Fanlieblings lief Ende 2025 aus.
«Ich werde in der GT World Challenge fahren», sagte Rossi gegenüber Sky Sport Italia. «Ich bin sehr glücklich, denn das ist eine Meisterschaft, an der ich zu Beginn meiner Rennfahrerkarriere teilgenommen habe. In den letzten zwei Jahren bin ich dann in der WEC gefahren, aber ich habe mich für einen Wechsel entschieden, weil die GT World Challenge in Europa stattfindet und die Rennen näher beieinander liegen. Die WEC findet meistens außerhalb Europas statt, und ich hätte mit meinen beiden Töchtern und meiner Familie zu Hause Flugreisen und interkontinentale Reisen auf mich nehmen müssen. Man ist viele Tage unterwegs. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich bin sehr glücklich, denn die GT World Challenge macht Spaß.»
