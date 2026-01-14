Valentino Rossi bleibt BMW-Werksfahrer – Start 2026 in GT World Challenge

Valentino Rossi ist zurück in der GT World Challenge Europe. Der neunmalige Motorradweltmeister bestätigte die Rückkehr in die SRO-Rennserie, welche er mehrfach als weltbeste GT-Serie bezeichnete, nachdem er in den vergangenen zwei Jahren in der FIA WEC fuhr. In der GT World Challenge Europe bestreitet er sowohl den Endurance Cup als auch den Sprint Cup.

«Ich werde in der GT World Challenge fahren», sagte Rossi gegenüber Sky Sport Italia. «Ich bin sehr glücklich, denn das ist eine Meisterschaft, an der ich zu Beginn meiner Rennfahrerkarriere teilgenommen habe. In den letzten zwei Jahren bin ich dann in der WEC gefahren, aber ich habe mich für einen Wechsel entschieden, weil die GT World Challenge in Europa stattfindet und die Rennen näher beieinander liegen. Die WEC findet meistens außerhalb Europas statt, und ich hätte mit meinen beiden Töchtern und meiner Familie zu Hause Flugreisen und interkontinentale Reisen auf mich nehmen müssen. Man ist viele Tage unterwegs. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich bin sehr glücklich, denn die GT World Challenge macht Spaß.»