Valentino Rossi: «Ich mag diese Meisterschaft sehr gerne!»

Valentino Rossi kehrt in diesem Jahr Vollzeit in die GT World Challenge Europe zurück. Nach einem zweijährigen Ausflug in die Langstreckenweltmeisterschaft FIA WEC wird Rossi in der europäischen Toprennserie für GT-Fahrzeuge sowohl im Sprint Cup als auch im Endurance Cup antreten. Der neunmalige Motorradweltmeister wird dabei für das belgische Topteam WRT einen BMW M4 GT3 steuern.

Die ganze Saison an seiner Seite ist dabei das deutsche GT-Ass Max Hesse, welcher zuletzt im Januar die 24h Daytona in der GTD Pro-Klasse gewinnen konnte. Dan Harper aus Großbritannien wird für die Langstreckenrennen dazustoßen. Damit werden zwei der schnellsten BMW-Werksfahrer den 47-jährigen Italiener, der selbst in sein viertes Jahr als BMW-Vertragspilot geht, unterstützen.

«Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dieses Jahr in der GT World Challenge Europe zu fahren. Ich mag diese Meisterschaft sehr gerne, man hat viele Zweikämpfe, was sehr viel Spaß bringt. Es war die erste Championship, in der ich 2022 im Vierrad-Motorsport angetreten bin. Ich kann den Auftakt kaum erwarten», freut sich Rossi auf seine Rückkehr in die SRO-Meisterschaft.

«Ich habe zwei sehr junge Töchter und eine Familie. Da ist es für mich einfach zu viel. Wenn du zusammen mit den Hypercars fährst, ist es nicht dasselbe. Vielleicht liegt es daran, dass ich vom Motorrad komme, aber für mich ist der pure GT3-Sport aufregender», so «Il Dottore» über die Gründe über seinen Rückzug aus der FIA WEC. Dies bestätigt zudem seine Aussagen aus den vergangenen Jahren, dass er sich in der Langstreckenweltmeisterschaft nicht so wohl wie in der GT World Challenge Europe fühlt, da er dort nur in der 2. Klasse fuhr und auch Am-Fahrer zwingend auf den Fahrzeugen vorgeschrieben sind und es nicht wie in der SRO-Serie Fahrzeuge mit drei Werksfahrern gibt.

