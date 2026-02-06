Vielversprechende Talente starten im Greystone GT McLaren

Das britische Team gab sein Seriendebüt beim letztjährigen Saisonfinale auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und wird nun einen umfassenden Angriff in der Silver Cup-Klasse starten. Das Auto wird von einem Trio von McLaren GT3 Junior-Fahrern gesteuert – Jayden Kelly, Josh Rattican und Tommy Pintos – die alle bereits Erfahrung mit dem in Silverstone ansässigen Team haben.

Werbung

Werbung

Kelly gewann im vergangenen Jahr mit Greystone GT den Titel in der McLaren Trophy Europe und war Teil der Aufstellung für den ersten Einsatz des Teams in Barcelona. Der Australier bestritt auch einige GT3-Rennen für Greystone in der International GT Open.

Sein Teamkollege bei diesen Veranstaltungen war Rattican, der in dieser Saison sein Debüt in der GT World Challenge Europe geben wird. Der 21-Jährige ist bereits ein bekanntes Gesicht im SRO-Fahrerlager, da er 2024 den Titel in der GT4 European Series gewonnen hat und auch in der letzten Saison wieder ein Rennen für sich entscheiden konnte.

Die Crew für die gesamte Saison wird durch Tommy Pintos vervollständigt, der den ersten McLaren Trophy Europe-Titel in der Artura-Klasse gewann. Der junge Spanier fuhr seitdem in der McLaren Trophy America und wurde 2025 Zweiter in der Pro-Klasse. Wie Rattican wird auch Pintos in diesem Jahr sein Debüt in der hochkarätigen GT3-Rennserie geben.

Werbung

Werbung

Das Team hat außerdem seinen vierten Fahrer für das CrowdStrike 24 Hours of Spa bekannt gegeben. Zac Meakin, der Teil der Debüt-Aufstellung von Greystone in Barcelona war, wird sich seinen McLaren GT3 Junior Drivers-Kollegen für das prestigeträchtige Event anschließen. Der 19-Jährige gewann 2024 am Steuer eines McLaren Artura den British GT GT4-Titel.

«Dies ist ein großer Schritt nach vorne für Greystone GT», kommentierte Teamchef Mark McLoughlin. «Ein Vollzeitprogramm in der Silberklasse mit vier McLaren GT3 Junior-Fahrern aufzustellen, ist etwas ganz Besonderes und sagt viel über die Ausrichtung unseres Teams aus. Jeder Fahrer hat bereits Erfolge vorzuweisen, aber noch wichtiger ist, dass sie alle einen gemeinsamen Hintergrund im McLaren-Rennsport haben. Unser Ziel für 2026 ist klar: Wir wollen in jeder Runde konkurrenzfähig sein und Greystone GT als echte Größe im GT World Challenge Europe Endurance Cup etablieren.»