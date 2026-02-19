VSR startet mit brandneuen Lamborghini Temerario GT3 im Sprint Cup

Der Lamborghini Temerario GT3 ersetzt den äußerst erfolgreichen Hucarán GT3 und feiert in dieser Saison sein weltweites Debüt in den Händen einer ausgewählten Gruppe von Teams, bevor er 2027 in größerem Umfang eingeführt wird. VSR wird sich bei der Erprobung des neuen Fahrzeugs auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit Lamborghini-Fahrzeugen stützen.

Das in Forlì ansässige Team wird mit der Startnummer 163 in der Gold Cup-Klasse des GT World Challenge Europe Sprint Cup antreten, wobei sich Loris Spinelli und Mattia Michelotto das Steuer teilen werden. Beide Fahrer haben ihre Sporen im Lamborghini Super Trofeo verdient, bevor sie mit der Marke in die GT3-Klasse aufgestiegen sind.

Michelotto hat in den letzten Saisons zahlreiche GT-World-Rennen bestritten, hauptsächlich mit VSR, aber auch mit dem ebenfalls auf Lamborghini spezialisierten Team Barwell Motorsport. Spinelli hingegen verbrachte das Jahr 2025 bei einem anderen Lamborghini-Team, Imperiale Racing.

«Ich und das gesamte VSR-Team sind sehr stolz darauf, unsere Beziehung zu Lamborghini fortzusetzen und als eines der ersten Teams mit dem neuen Temerario an den Start zu gehen», sagte VSR-Chef Vincenzo Sospiri. «Es wird für alle Beteiligten eine steile Lernkurve sein, aber wir haben zwei sehr konkurrenzfähige Fahrer und die unschätzbare Unterstützung von Lamborghini Squadra Corse an unserer Seite für dieses neue Abenteuer.»

