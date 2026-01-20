Zehn Titel: Erfolgsverwöhntes Lamborghini-Team pausiert Programm 2026

Barwell Motorsport gehört seit vielen Jahren zum Inventar der GT World Challenge Europe und konnte in der hochkarätigen SRO-Rennserie viele Siege und Titel einfahren. Doch in diesem Jahr wird der Rennstall von Mark Lemmer das Programm in der Meisterschaft pausieren.

Als Grund für die Pausierung des GT World Challenge Europe-Programms nannte Barwell Motorsport, die in der kontinentalen Meisterschaft bislang zehn Titel einfahren konnten, die Markteinführung des neuen Lamborghini Temerario GT3. Für 2026 erhielt das Team, welches seit 2016 mit der Marke antritt, keinen der neuen GT3-Boliden.

«Nach 15 unglaublichen Jahren europäischer Wettbewerbe in der GT World Challenge Europe, der Blancpain Endurance Series und der European Le Mans Series werden wir 2026 kein europäisches Meisterschaftsprogramm für moderne GT3-Rennen haben, da wir uns für diese Saison eine Auszeit nehmen», erklärte Commercial Director Chris Needell in einem Statement. «Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Huracán nun als aktuelles GT3-Modell in Europa vom neuen Lamborghini Temerario abgelöst wird. Wir werden jedoch weiterhin im Rahmen unserer Heritage-Rennprogramme sowohl in der MRL GT3 Legends- als auch in der SRO/Peter Auto GT3 Revival-Serie im Ausland aktiv sein, darunter mit drei GT3-Fahrzeugen beim prestigeträchtigen Le Mans Classic-Event im Juli. Darüber hinaus prüfen wir derzeit das Interesse an einer Teilnahme mit den Huracan GT3 EVO2s an einem Rennprogramm im Nahen Osten im Winter 2026/27.»