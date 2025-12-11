Spektakulärer Neuzugang: Ligier steigt in GT2 European Series ein

Ligier Automotive hat seine Absicht bekanntgegeben, 2026 in die GT2 European Series powered by Pirelli einzusteigen und gleichzeitig das neue SRO GT Academy-Konzept zu unterstützen, das in der nächsten Saison eingeführt wird.

Die traditionsreiche französische Marke wird den JS2 RS für ihren bislang größten Vorstoß in die hart umkämpfte Welt des modernen GT-Rennsports einsetzen. Das neue Modell, das Anfang dieses Jahres auf den Markt kam, ist vom JS2 inspiriert, der 1975 bei den 24 Stunden von Le Mans den zweiten Platz belegte.

Der JS2 RS basiert auf einem FIA-homologierten Carbon-Monocoque und wird von einem 3,5-Liter-Ford-Ecoboost-V6-Motor angetrieben, der bis zu 650 PS leisten kann (abhängig von der Balance of Performance). Das Fahrzeug verfügt außerdem über eine hydraulische Servolenkung, ein Brembo-Stahlbremssystem sowie ABS und Traktionskontrolle von Bosch und viele weitere Features.

«Die Teilnahme an der GT2 European Series powered by Pirelli ist eine große Anerkennung für unsere Marke und unseren neuen GT», sagte Jacques Nicolet, Präsident von Ligier Automotive. «Mit dem Ligier JS2 RS wollten wir einen echten Rennwagen anbieten – radikal und dennoch leicht zu handhaben – mit angemessenen Betriebskosten. Der Einstieg in die GT2 Europe ermöglicht es uns, den Teams und Fahrern, die uns vertrauen, eine neue Spielwiese zu bieten und neue hinzuzugewinnen.»

Als weiteren Beweis für sein Engagement in der GT2 European Series hat sich der französische Hersteller Ginetta, Maserati und Mercedes-AMG angeschlossen, um die SRO GT Academy zu unterstützen. Alle Fahrer unter 30 Jahren mit Silber-Rang, die mit einer dieser vier Marken antreten, haben die Chance auf einen unglaublichen Preis: einen vollständig finanzierten (außer Unfallschäden) Startplatz im GT World Challenge Europe Endurance Cup bei einem führenden Mercedes-AMG Customer Racing Team im Jahr 2027.

Die Hoffnungsträger werden von einer Jury aus Experten bewertet, die sich auf Kriterien wie die schnellsten Qualifikationsrunden und durchschnittliche Stint-Zeiten konzentriert und externe Faktoren wie die Leistung des Beifahrers und die Zuverlässigkeit außer Acht lässt. Weitere Hersteller können sich vor Beginn der neuen Saison für die Teilnahme an dem Programm entscheiden und damit ihre Fahrer für die GT Academy qualifizieren.

«Es ist immer fantastisch, einen neuen Hersteller in einer unserer Serien willkommen zu heißen, insbesondere eine Kultmarke mit einer so reichen Rennsporttradition wie Ligier», sagte Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group. «Nachdem sie bereits in der FFSA TC France mit uns an den Start gegangen sind, ist es sehr ermutigend, dass sie nun der GT2 European Series powered by Pirelli beitreten werden, insbesondere als Teil der SRO GT Academy. Dies bietet Teams und Fahrern, die nächstes Jahr an den Start gehen und sich für eine bedeutende Chance im Jahr 2027 qualifizieren möchten, eine weitere Option.»

Jacques Nicolet fügte hinzu: „Die Unterstützung von Fahrern auf ihrem Weg war für uns bei Ligier Automotive schon immer eine Priorität. Mit unserem Ligier Junior-Programm im Langstreckenrennsport helfen wir jungen Talenten bereits dabei, wichtige Schritte nach vorne zu machen. Der Beitritt zur SRO GT Academy innerhalb der GT2 European Series ist daher für uns ein logischer Schritt – es ist eine Gelegenheit, die nächste Generation in einem strukturierten und professionellen Umfeld weiter zu unterstützen.“

