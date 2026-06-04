Schwer gestürzter Enduro-Pilot Felix Bähker macht weiter Fortschritte

Der 21-jährige Beta-Fahrer Felix Bähker stürzte in der Vorbereitung auf das Hard-Enduro-WM-Event in Lagares in Portugal am 1. Mai so unglücklich, dass er zunächst wenig bis kaum Gefühl in seinen Beinen hatte. Dies hat sich in den vergangenen Wochen zum Glück schrittweise verbessert.

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Zu seiner aktuellen Lage sagt der Mann aus Baden-Württemberg, der diese Woche wieder ermutigende Video-Sequenzen geteilt hat: «Es geht mir jeden Tag besser. Das linke Bein kann ich schon gut ansteuern. Rechts geht auch schon ein bisschen was, aber deutlich weniger. Nächste Woche geht’s dann zur Reha nach Madrid.»

Bähker verriet zudem: «Ich sollte eigentlich schon dort sein.» Hintergrund: Die angesprochene und lang ersehnte Überstellung in ein Reha-Zentrum in der spanischen Hauptstadt Madrid hat sich dieser Tage bei Bähker wegen einer fiebrigen Infektion etwas verzögert. Der Lagerkoller ist bei ihm spürbar. «Vorerst bin ich noch in Portugal – ich habe das Gebäude seit einem Monat nicht verlassen», berichtet er gegenüber SPEEDWEEK.com

Bähker bedankte sich von der Klinik aus bei vielen Partnern, seiner steirischen Freundin, seiner Familie und Enduro-Kumpel Milan Schmüser, der direkt nach dem Unfall eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Aktion gestartet hatte. Bähker: «Ich bin immer noch überwältigt von all dem Support der Menschen, damit ich die bestmögliche Heilung durchlaufen kann. Danke auch für die vielen positiven Nachrichten!»

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