Hard Enduro in Südamerika: Minas Riders in Brasilien wird reanimiert

Das Red-Bull-Romaniacs-Team kehrt nach Südamerika zurück. Im September 2026 startet in Belo Horizonte der Minas Riders Hard Enduro – der lang erwartete Nachfolger der historischen Events, den Martin Freinademetz bereits 2017 organisiert hatte.

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Damals veränderten die Minas Riders das Hard Enduro in Südamerika nachhaltig. Es kam zu einem massiven Zustrom neuer Fahrer aller Altersklassen – bis hin zu 70-Jährigen, die laut Freinademetz noch dazu bemerkenswerte Leistungen zeigten. Der damals gesäte Samen ist in den Folgejahren prächtig aufgegangen: Die brasilianische Enduro-Szene ist explodiert, die alten Tracks werden bis heute intensiv befahren. Brasilien lebt inzwischen Hard Enduro.

Genau diese Entwicklung macht die Neuauflage 2026 so besonders. Die teils prägnanten «Lektionen» der Vergangenheit wurden seitens der Organisatoren nicht nur gelernt, sondern tief verinnerlicht und umfassend in die neue Edition integriert. Die berechtigten Interessen aller Beteiligten – Fahrer, Organisatoren, lokale Community, Umwelt, Behörden und Zuschauer – sind dabei berücksichtigt worden.

Martin Freinademetz Foto: Gabriel Braga de Souza Martin Freinademetz © Gabriel Braga de Souza

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Einzigartige Kombination aus Härte und Lebensfreude

Martin Freinademetz, das Mastermind des Red Bull Romaniacs und Garant für höchste Qualität im Hard Enduro, setzt erneut auf die Leidenschaft der lokalen Szene rund um Gianino Coscarelli vom Fast Brothers Motor Club. Die Region um Belo Horizonte bietet ein perfektes Terrain: dichten Dschungel, wüstenähnliche Passagen, Felsen, Sand, Schotter und tiefen Schlamm – dazu ständig wechselnde Mikroklimata, die maximale Anpassungsfähigkeit verlangen.

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Das Format bleibt kompromisslos: Zeitfahren am Dienstag (29. September), drei Offroad-Tage mit je rund 100 km und das «Grande Finale» am Samstag in einem der großen Stadien der Stadt. Bis zu 40.000 Zuschauer sollen dort eine spektakuläre Endurocross-Finalstrecke, Live-Musik und Show-Acts erleben – europäische Hard-Enduro-Präzision gepaart mit brasilianischer Party-Energie.

Riesiger, aber weitgehend unbekannter Markt

Nur wenige wissen, wie groß der Enduro-Markt in Brasilien tatsächlich ist. Allein im Raum Belo Horizonte gibt es laut Freinademetz aktuell rund 10.000 aktive Enduro-Fahrer. Dennoch wird nicht jeder den Weg nach Brasilien antreten können. Die weite Anreise und die aufwendige Logistik machen das Event vor allem für Werksteams und gut betuchte Amateure attraktiv – viele davon werden vermutlich Motorräder vor Ort mieten.

Freinademetz bringt es auf den Punkt: «Wir wissen mit über 20 Jahren Erfahrung bei den Romaniacs, wie man richtig hart fährt und dabei auch noch Spaß hat. Die Belo-Horizonte-Community ist eine der leidenschaftlichsten der Welt – und ihre Trails sind wie gemacht für Hard-Enduro-Wahnsinn. Tagsüber Rennen, nachts feiern.»

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Der Minas Riders Hard Enduro 2026 startet am 29. September. Weitere Infos und Anmeldung demnächst auf www.minasriders.com.