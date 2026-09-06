Hard-Enduro-WM, Abestone: Lettenbichler gewinnt Prolog und Sprint

Eingebettet im Herzen des Apennins, an der Grenze zwischen der Toskana und der Emilia-Romagna, ist das Val di Luce die Heimat des «Abestone Hard Enduro». Im Winter ist die Region ein Skigebiet. Umgeben von Bergen, Wäldern, Bächen und alpinen Wegen hat sie sich zu einem der bekanntesten Ziele für Hard-Enduro in Italien entwickelt.

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Die Hard-Enduro-WM folgt einer festgelegten Struktur: Prolog, Sprint und Main Event. In Italien hat Abestone-Mastermind Michele Bosi einen Track vorbereitet, der in verschiedenen Varianten als Grundlage für alle drei Rennen dient. Die Varianten unterscheiden sich vor allem dadurch, dass für Sprint und Main Event zusätzliche Sektionen hinzukommen. Der Prolog ist somit vergleichsweise schnell, der Sprint enthält einige härtere und technisch anspruchsvollere Passagen, während das Main Event den maximalen Schwierigkeitsgrad bietet.

Lettenbichler glänzt in Italien

KTM-Superstar Manuel Lettenbichler gewann sowohl den Prolog – mit weniger als einer Sekunde Vorsprung denkbar knapp vor Billy Bolt – als auch das Sprint-Rennen und sicherte sich damit die maximal mögliche Anzahl an WM-Punkten: drei für den Sieg im Prolog und zehn für das Sprint-Rennen. Die Brightmore-Brüder Mitch und Ashton aus dem von Benjamin Diesel geführten X-Grip GASGAS Racing Team lieferten auch in Italien wieder beeindruckend ab. Mit den Punkten aus Prolog und Sprint ist der 20-jährige Ashton Brightmore in der Gesamtwertung der Hard-Enduro-WM nun am Bulgaren Teo Kabakchiev (Sherco) vorbeigezogen und liegt hinter seinem Bruder Mitch auf dem dritten Platz.

SuperEnduro-Dominator Billy Bolt (Husqvarna) war im Sprint-Rennen zunächst vorne dabei, verletzte sich im weiteren Verlauf aber möglicherweise und konnte offensichtlich nicht mehr 100 Prozent geben. Am Ende blieb dem Hünen aus England nur der siebte Platz. Bolt war erst vor Kurzem nach einer längeren Verletzungspause ins Renngeschehen zurückgekehrt.

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Verwirrende Regelung der Laufzeit

Für Verwirrung sorgte die Kombination aus einer langen Rundenzeit und einer speziellen Regelung: Das Rennen dauerte eine Stunde plus eine Runde, maximal jedoch anderthalb Stunden – eine problematische Konstellation, wenn die Rundenzeit entsprechend lang ist. James, Mitch und Ashton überquerten zwar die Ziellinie, für das Ergebnis wurde jedoch der letzte Kontrollpunkt gewertet, den sie vor Ablauf der 90 Minuten passiert hatten. Deshalb wirkte das Resultat zunächst verwirrend und ließ sich ohne genaue Kenntnis der spezifischen Regelung kaum nachvollziehen.

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Beim Main Event am Sonntag ist zu erwarten, dass Lettenbichler erneut das Maß der Dinge sein wird. Sollte er von einem Sturz oder technischen Defekt verschont bleiben, hat er beste Chancen, weitere 20 Punkte und damit die maximal mögliche Ausbeute von 33 WM-Punkten aus Italien mitzunehmen. Mit einem angeschlagenen Bolt scheint aktuell einzig dessen Landsmann Mitch Brightmore eine ernsthafte Bedrohung für den Seriensieger aus dem bayerischen Kiefersfelden zu sein.

Manuel Lettenbichler: «Das Sprint-Rennen heute war ganz schön ermüdend. Der Start war schon etwas hektisch, ich war Dritter und machte dann einen Block-Pass bei Mitch vor dem Wasserfall, weil ich wusste, dass Billy aggressiv unterwegs sein würde. Ich bin sehr glücklich über den Sieg und überrascht, dass der Abstand zum Zweiten so groß ist. Diesen Vorsprung konnte ich in der Minestrone-Sektion herausfahren.»

Ergebnis Prolog, Abestone (Top-10):

Manuel Lettenbichler (D, KTM), 6:59,14 min Billy Bolt (GB, Husqvarna), +0,79 s James Moore (ZA, Beta), +5,08 s Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +5,23 s Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +8,51 s Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +10,01 s Lorenzo Gandola (I, Sherco), +15,38 s Thomas Scales (ZA, Beta), +16,54 s Eddie Karlsson (S, Stark), +18,09 s Robert Crayston (GB, KTM), +23,00 s

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Ergebnis Abestone, Sprint (Top-10):