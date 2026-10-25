Hard-Enduro-WM Hixpania: Bolt gewann Sprint vor Weltmeister Lettenbichler

Über die Renndistanz von einer Stunde plus eine Runde – acht Runden insgesamt – entwickelte sich beim Hixpania in Nordspanien an der Spitze ein Krimi: Für SuperEnduro-Star Billy Bolt (Husqvarna) war es nach dem Prolog der zweite Streich am Wochenende, doch der alte und neue Weltmeister Manuel Lettenbichler machte es ihm bis zur Ziellinie unfassbar schwer. Am Ende lagen die ersten drei innerhalb von nicht einmal zehn Sekunden. Lettenbichler fuhr mit 8:59 min die schnellste Runde, Bolt konterte auf der Schlussrunde – lediglich 3,5 sec fehlten dem Red-Bull-KTM-Werksfahrer aus Kiefersfelden zum Sieg. Youngster Ashton Brightmore machte als Dritter (+9,7 sec) das enge Spitzentrio komplett.

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Dahinter klafften große Lücken. James Moore wurde mit fast zwei Minuten Rückstand Vierter. Bitter verlief das Rennen für Mitch Brightmore (GASGAS): Auf der siebten Runde verlor der Brite durch ein technisches Problem fast sechs Minuten – eine einzelne Runde von 14:53 min statt seiner üblichen gut 9 – und kam nur als Sechster ins Ziel, hinter seinem direkten Rivalen im Kampf um WM-Rang 2, Teo Kabakchiev (Sherco), der Fünfter wurde.

Mit den Sprint-Punkten (10-9-8-7 usw.) baute Lettenbichler seine WM-Führung aus, den Titel hat er ohnehin bereits sicher. Zwar holte Kabakchiev im Sprint einen Zähler mehr als Brightmore, doch vor dem abschließenden Main-Event am Sonntag, bei dem noch maximal 20 Punkte zu vergeben sind, liegt Brightmore mit 170 Zählern komfortable 30 vor Kabakchiev, womit er Vizeweltmeister ist. Lettenbichler wird im Main-Event zwar wie angekündigt den Fokus auf sauberes Fahren und das Vermeiden von Fehlern legen, dass er dadurch langsamer wird, braucht die Konkurrenz aber nicht zu hoffen.

Ergebnisse Hard-Enduro-WM Hixpania, Sprint:

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 1:14:21,8 h 2. Manuel Lettenbichler (D), KTM, +3,5 sec 3. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, +9,7 4. James Moore (ZA), Beta, +1:58,6 min 5. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, +4:04,0 6. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, +6:11,9 7. Mario Román (E), Husqvarna, +7:32,5 8. Wade Young (ZA), KTM, +7:38,0 9. Francesc Moret Clota (E), Rieju, +8:01,2 10. Toby Shaw (GB), GASGAS, +10:06,2

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Stand Hard-Enduro-WM:

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 206 Punkte 2. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, 170 3. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 140 4. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, 133 5. James Moore (ZA), Beta, 127 6. Mario Román (E), Husqvarna, 100 7. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 89 8. Eddie Karlsson (S), Stark, 62 9.⁠ ⁠Lorenzo Gandola (I), Sherco, 57 10.⁠ ⁠Wade Young (ZA), KTM, 56



