Hard-Enduro-WM Sea to Sky: Zeitstrafe wirft Manuel Lettenbichler zurück
Sherco-Ass Teo Kabakchiev gewann das Forest Race beim Sea to Sky. Im Fokus der Hard-Enduro-WM stehen aber Zehn-Minuten-Strafen am Tankpunkt, wegen denen auch Manuel Lettenbichler aus den Top-10 flog.
Auf dem rund 40 Kilometer langen Kurs mit neun Checkpoints und Anstiegen bis auf 1430 Meter entwickelte sich zunächst ein offenes Rennen: James Moore und Thomas Scales gaben in der Türkei früh das Tempo vor, ehe Kabakchiev auf seiner Sherco bei CP6 die Führung übernahm und ab dann an jedem Checkpoint die Bestzeit setzte. Nach 1:45:02 h sah der Bulgare als Erster das Ziel und verbuchte somit die 10 WM-Punkte für den Sieg im Sprint-Rennen – 50 Sekunden vor Moore (9 Punkte), Mitch Brightmore (8 Punkte) wurde Dritter. Die ersten sechs lagen innerhalb von viereinhalb Minuten.
Für die eigentlichen Schlagzeilen sorgte die Rennleitung: Gleich drei Fahrer kassierten wegen Verstößen gegen die Tankpunkt-Regeln je zehn Strafminuten. Besonders bitter traf es Manuel Lettenbichler. Weil sein Vater Andreas während des Tankstopps die überhitzte Hinterradbremse mit Wasser kühlte, werteten die FIM-Offiziellen dies als unerlaubte Hilfe. Der auf der Strecke Fünftplatzierte fiel damit auf Rang 15 zurück. Mario Román (auf der Strecke Vierter) und Thomas Scales erwischte es ebenfalls: Sie hatten beim Tankstopp die Motoren laufen lassen und wurden auf die Plätze 14 und 19 zurückversetzt.
Von den Strafen profitierten die Verfolger: Ashton Brightmore erbte Rang 4, David Cyprian wurde Fünfter und Routinier Graham Jarvis komplettierte als Sechster die Top-6.
Nach dem
Ergebnisse Hard-Enduro-WM Sea to Sky, Forest Race:
1. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 1:45:02,4 h
2. James Moore (ZA), Beta, +50 sec
3. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, +1:43 min
4. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, +2:54
5. David Cyprian (CZ), KTM, +3:26
6. Graham Jarvis (GB), JARV-E, +4:27
7. Dieter Rudolf (A), GASGAS, +5:09
8. Alfredo Gómez (E), Beta, +6:00
9. Toby Shaw (GB), GASGAS, +7:08
10. Luke John Walker (ZA), Sherco, +8:45
Wegen Zehn-Minuten-Strafe zurückgefallen:
14. Mario Román (E), Husqvarna, +12:08 min
15. Manuel Lettenbichler (D), KTM, +12:33
19. Thomas Scales (ZA), Beta, +15:15
WM-Zwischenstand nach Prolog und Sprint:
1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 179 Punkte
2. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, 150
3. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 136
4. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, 111
5. James Moore (ZA), Beta, 96
6. Mario Román (E), Husqvarna, 79
7. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 76
8. Eddie Karlsson (S), Stark, 62
9. Matthew Green (ZA), KTM, 58
10. Lorenzo Gandola (I), Sherco, 56
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