Hard-Enduro-WM in den USA: Mitch Brightmore schlägt Letti beim Silver Kings

Beim Super-Kings-Prolog am Donnerstag wurden die ersten Meisterschaftspunkte des Wochenendes vergeben. Nach den Qualifikationsläufen traten die Schnellsten in einem Sprintfinale über sechs Minuten plus eine Runde gegeneinander an, bei dem die drei Bestplatzierten WM-Zähler sammeln und sich wertvolle Startplätze für das Rennen am Freitag sichern konnten. Der Brite Jonny Walker gewann den Prolog auf Triumph vor seinem Landsmann Mitch Brightmore (GASGAS) und dem Kanadier Trystan Hart (KTM). Da aber weder Walker noch Hart in der WM-Wertung unterwegs sind, gingen drei WM-Punkte an Mitch Brightmore, zwei an seinen Bruder Ashton und einer an den Schweden Eddie Karlsson (Stark).

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Beim «Big Mountain Race», in dem die Sprint-Race-Punkte für die WM-Wertung vergeben wurden, mussten die Fahrer eine 20-Meilen-Runde bewältigen, die mit insgesamt gut 3700 Höhenmetern durchaus anspruchsvoll war. Hart entschied das Rennen für sich, Lettenbichler und Mitch Brightmore kamen auf die Plätze 2 und 3. Da Hart nicht in der WM-Wertung unterwegs ist, gingen die 10 WM-Punkte an Lettenbichler und 9 an Brightmore.

Zum Abschluss das berüchtigte King-Slayer-Bergrennen

Das «Thunder-Bowl-Finale am Samstag war das Main-Event. Nach zwei Stunden Rennen kamen zum knallharten Abschluss das berüchtigte «King Slayer»-Bergrennen. Der Kiefersfeldener KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler war durch den fünften Sieg beim Erzbergrodeo zwei Wochen zuvor äußerst entspannt in die USA geflogen. Zudem genoss er in der WM-Wertung einen komfortablen Vorsprung und somit hat beim Silver Kings vielleicht das letzte Quäntchen Motivation gefehlt.

Der 23-jährige Mitch Brightmore lieferte sich an der Spitze mit Trystan Hart einen packenden Fight mit mehreren Führungswechseln. Mitch krönte seine glänzende Form mit seinem ersten Sieg bei einem WM-Lauf. Als Lettenbichler, der hinter Hart Dritter wurde, Mitch im Ziel gratulierte, sagte er zu ihm: «Du wirst der nächste sein!» Ein Ritterschlag vom Star für den jungen Briten, der in der WM-Wertung satte 32 Punkte vom Silver Kings mitnahm und nun nur noch 13 hinter Lettenbichler auf Platz 2 liegt. Ashton Brightmore, der erst 19-jährige Bruder von Mitch, kam als Fünfter ins Ziel und rückte in der WM-Wertung auf den 4. Platz vor.

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Der 21-jährige Deutsche Lenny Geretzky aus Thüringen belegte einen exzellenten 11. Platz und in der Junioren-Wertung sogar den zweiten. In der Junioren WM-Rangliste belegt der ambitionierte Fahrer, der im SorryBro74-Nachwuchs-Team von Altmeister Mario Roman unterwegs ist, den aktuell fünften Rang.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Als nächstes Rennen in der Hard-Enduro-WM folgt das Forza Orza vom 20. bis 22. August in Schweden.

WM-Leader Manuel Lettenbichler Foto: KTM WM-Leader Manuel Lettenbichler © KTM

Die Stimmen der Top-3:

Mitch Brightmore: «Oh mein Gott, fühlt sich das gut an. Mein erster Sieg in der Weltmeisterschaft. Was soll ich dazu noch sagen? Nach einer Zickzack-Passage konnte ich Trystan überholen, habe danach noch einen Fehler gemacht, sodass er wieder vorbeiziehen konnte. Aber er hat dann auch noch einen gemacht, sodass ich ihn wieder überholen und den knappen Vorsprung ins Ziel retten konnte.»

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Trystan Hart: «Es war ein richtig cooles Rennen und ein super Kampf das ganze Wochenende über. Wir drei haben fast das gesamte Rennen an der Spitze gekämpft, Positionen getauscht und uns die ganze Zeit gegenseitig gepusht. Ich habe mich den ganzen Tag stark gefühlt und konnte mich bis zum Schluss im Rennen halten. Mit dem Sieg am Offroad Tag 1 und dem zweiten Platz im Finale davonzukommen, ist etwas, worauf ich stolz sein kann. Natürlich ist es ein bisschen enttäuschend, den Sieg so knapp verpasst zu haben, aber es war ein tolles Rennen und hat richtig Spaß gemacht. Wir nehmen die positiven Dinge mit und schauen auf das nächste Rennen.»

Manuel Lettenbichler: «Ich, Trystan und Mitch haben ein irres Rennen gefahren – wir haben mehrmals die Positionen gewechselt. Am Ende bin ich Dritter geworden und damit zufrieden. Ich bin stolz auf mich und wie ich gefahren bin. Ich bin total begeistert, die nächste Generation so ins Rampenlicht treten zu sehen. Mitch hat ein krasses Rennen rausgehauen.»

Ergebnisse Hard-Enduro-WM Silver Kings/USA

1. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), 2:16:41,47 h (FIM) 2. Trystan Hart (CDN, KTM), +5,55 sec 3. Manuel Lettenbichler (D, KTM), +1:04,42 min (FIM) 4. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +12:53,40 (FIM) 5. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +15:01,53 (FIM) 6. Ryder Leblond (USA, Husqvarna), +22:26,77 7. Matthew Green (ZA, KTM), +24:25,68 (FIM) 8. Eddie Karlsson (S, Stark), -2 CP (FIM) 9. Lorenzo Gandola (I, Sherco), -1 Runde (FIM) 10. Huddy Kawelo (USA, KTM), -1 Runde 11. Lenny Geretzky (D, KTM), -1 Runde

Stand nach 3 von 8 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 88 Punkte 2. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), 75 3. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), 68 4. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), 49 5. Mario Roman (E, Husqvarna), 48 6. Billy Bolt (GB, Husqvarna), 44 7. Eddie Karlsson (S, Stark), 31 8. Wade Young (ZA, KTM), 30 9. James Moore (ZA, Beta), 29 10. Lorenzo Gandola (I, Sherco), 28

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