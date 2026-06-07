Red Bull Erzbergrodeo: KTM-Werksteam-Chef Fabio Farioli im Interview

Seit 2007 leitet Fabio Farioli das offizielle KTM-Werksteam im Enduro-Bereich. Unter seiner Führung hat KTM zahlreiche Weltmeister und Top-Fahrer hervorgebracht, darunter Christophe Nambotin, Ivan Cervantes, Josep Garcia, Manuel Lettenbichler und viele weitere mehr. SPEEDWEEK.com sprach am Rande des 30. Red Bull Erzbergrodeos exklusiv mit Farioli über Manuel Lettenbichler, die Hard Enduro WM und das Hard Enduro World Ranking.

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Fabio, euer Ziel muss es sein, dass Manuel hier beim Erzbergrodeo den 5. Titel in Folge holt, richtig?

Absolut. Wir sind hier, um seinen Titel ein weiteres Mal zu bestätigen. Manuel ist sehr gut vorbereitet, mental sehr stark und bereit, hier ein weiters Mal zu gewinnen. Aber natürlich gibt es hier starke Konkurrenz.

Wen schätzt ihr als seine härtesten Widersacher ein?

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Billy Bolt kann leider nicht antreten, aber Trystan Hart ist sicherlich zu nennen, Teo Kabakchiev und auch die Brightmore-Brüder gehören in den Kreis. Trystan ist zwar der Einzige, der sich nicht regelmäßig mit Manuel messen kann, weil er in einer anderen Serie unterwegs ist, aber er ist wohl derjenige, der uns hier richtig weh tun kann.

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Du hast in einer langjährigen Karriere wirklich viele überragende Fahrer gesehen. Was macht Manuel in deiner Wahrnehmung besonders?

Manuel ist ein ausgesprochen professioneller Mensch, er ist körperlich und mental sehr stark. Es ist nicht ein Merkmal oder eine Qualität, er vereint einfach sehr viele Qualitäten in sich. Sein Motorrad ist so auf ihn angepasst, dass es seinen Stil, seine Anforderungen und seine Ansprüche bestmöglich bedient. Es sind also viele größere, aber auch kleinere Dinge, die seine Leistung so besonders machen. Die Kombination aller Elemente und Qualitäten ist es, die ihn so besonders und zu einem der besten Fahrer in der Welt macht.

Planst du, ihm in der nächsten Saison einen weiteren Fahrer an die Seite zu stellen?

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Das würde ich ganz ehrlich wirklich gerne machen und wir versuchen immer, jüngere Fahrer zu gewinnen und ihnen Möglichkeiten bei uns zu bieten. Doch momentan ist die größte Herausforderung das Budget. Unser Unternehmen ist dabei, sich langsam wieder zu erholen und wir alle müssen noch Opfer bringen. Eines dieser Opfer ist es, dass wir aktuell keine weiteren Werksfahrer ins Team holen können. Es ist zwar das, was wir gerne machen würden, aber einerseits erlaubt es uns das Budget nicht und andererseits gibt es nicht so viele Nachwuchsfahrer, die das Niveau haben. Wir haben versucht, Nachwuchsfahrer aus dem klassischen Enduro für das Hard Enduro zu gewinnen, aber wir konnten sie noch nicht überzeugen.

Plant ihr, an allen 8 Läufen der FIM Hard Enduro WM teilzunehmen?

Wir kämpfen nach wie vor um das erforderliche Budget. Wir haben immer noch einige Dinge mit dem Promoter zu regeln. Aktuell bin ich nicht sicher, ob wir an allen Rennen teilnehmen werden.

Die WERA (World Enduro Riders Association) hatte angekündigt, nur an 6 der 8 FIM Hard Enduro Rennen teilnehmen zu wollen und zu können.

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Richtig. Das ist es, was wir alle eigentlich so gesehen haben. Aber es gibt viele Teams und die schauen nun jeder für sich, was sie machen können und wollen. Aktuell wendet sich das ein bisschen gegen das, was wir alle am Anfang wollten. Um ehrlich zu sein, wurde das von allen von Anfang an nicht wirklich gut gemacht. Angefangen beim Promoter über die Fahrer bis zu uns Teams. Aber dennoch – wir reden und verhandeln nach wie vor miteinander.

Wir befinden uns aber doch schon mitten in der Saison!

Ja, richtig. Aber die Rennen werden stattfinden und wir müssen entscheiden, ob wir an allen teilnehmen oder nicht. Wir haben zusammen mit den anderen Teams Bedingungen gestellt, unter denen wir bereit sind teilzunehmen. Der Promoter war nicht bereit, diese Bedingungen zu erfüllen. Wir versuchen immer noch, eine Lösung zu finden, aber momentan haben wir die noch nicht gefunden. Wenn eines der Teams entscheidet, die Rennen dennoch zu machen, dann wird es aus der Sicht des WM-Standes heraus für die anderen Teams schwierig.

Was denkst du über das Hard Enduro World Ranking?

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Ehrlicherweise habe ich da noch nicht wirklich eine Meinung. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Aber im Moment denke ich schon, dass die FIM Weltmeisterschaft einen anderen Wert hat.