Lettenbichler holte seinen ersten Titel als Papa: «Das muss man feiern!»

Nach fünf Siegen in acht WM-Läufen, zwei zweiten und einem dritten Platz hatte KTM-Ass Manuel Lettenbichler am Ende der Saison 2026 einen deutlichen Vorsprung von 40 Punkten auf Mitch Brightmore vom X-GRIP-Racing-Team (GASGAS). SPEEDWEEK.com sprach exklusiv mit dem alten und neuen Weltmeister über das letzte Rennen und die Vorbereitung auf die neue Saison.

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Gratulation zum 5. Titel in Folge. Was bedeutet dir dieser Erfolg? «Danke! Nach der Roof of Africa hatte ich ja relativ früh einen Punktevorsprung, sodass ich den Titel fast in der Türkei schon gesichert hätte. Das ist auf jeden Fall cool, den jetzt mitzunehmen, aber es ist natürlich nicht das gleiche Gefühl, wie wenn man den ersten gewinnt. Das muss man eigentlich feiern – nicht, dass man einen fünften Titel gesichert hat, sondern dass man den ersten Weltmeistertitel als Papa geholt hat.»

Mario Roman war beim Hixpania richtig stark. Bist du mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren oder hast du es mit dem sicheren Titel etwas lockerer gesehen? «Mario ist richtig stark gefahren. Nein, ich wollte schon nochmal mein Bestes geben und ein gutes Rennen fahren. Es hat einfach nicht gereicht für Mario – er ist wirklich sehr, sehr stark gefahren und ich habe alles gegeben, um ihn noch zu überholen. Aber er war nochmal deutlich besser als die anderen. Wir haben zu den anderen einen krassen Vorsprung herausgefahren und dann das ganze Rennen lang bis zum Ziel gekämpft und gepusht.»

Wie siehst du das Hixpania im Vergleich zu den anderen Rennen in der WM? «Das Hixpania war ein wirklich gutes Event. Es waren auch wieder mehr Zuschauer da, und es hat vom Ablauf her alles funktioniert. Und speziell nach den Vorkommnissen im letzten Jahr war es schön zu sehen, dass der Organisator sehr offen und bereit war, mit den Fahrern zusammenzuarbeiten. Die Strecke war in diesem Jahr deutlich besser – weiter gesteckt, mit mehr Möglichkeiten zum Überholen.»

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Welche Hard-Enduro-Rennen wirst du in diesem Jahr noch bestreiten? «Im Moment ist nichts geplant. Wie werden in ein paar Wochen wieder mit dem Testen für das neue Jahr beginnen, da wird sich auch technisch einiges tun. Wir werden schauen, dass wir für nächstes Jahr fit und auch technisch vorbereitet sind. Das ist der Fokus für das Bike in der Vorbereitung für 2027. Deswegen sind wir schon in den Startlöchern, wieder anzufangen.»

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Mathias Brunner Weiterlesen

Wirst du in der SuperEnduro-WM mit dabei sein? «Eine finale Antwort kann ich noch nicht geben, aber im Moment schaut es nicht so aus. Und das ist auch gut so, weil wir uns dann in Ruhe auf das nächste Jahr im Hard Enduro vorbereiten können. In die Entwicklung des Bikes und somit ins Testen werden wir viel Zeit investieren.»

Endstand Hard-Enduro-WM 2026: