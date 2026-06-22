Lettenbichler über Sieger Mitch Brightmore: «Er ist saustark gefahren!»

Nach dem 5. Erfolg in Serie beim weltweit prestigeträchtigsten Ein-Tages-Hard-Enduro, dem Red Bull Erzbergrodeo, gab es in den USA beim Silver Kings in Idaho den nächsten Showdown zwischen Manuel Lettenbichler und seinem kanadischen Markenkollegen Trystan Hard, der beim Erzbergrodeo auf dem zweiten Platz landete. Den Sieg holte sich aber der 23-jährige Brite Mitch Brightmore (GASGAS). SPEEDWEEK.com sprach exklusiv mit Manuel Lettenbichler.

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Nun ist es passiert. Mitch hat erstmals ein WM-Rennen gewonnen. Wie hast du seine Leistung wahrgenommen?

Was soll ich sagen, er war mega unterwegs! Das ist schon wirklich geil, was Mitch da auf die Beine gestellt hat. Er ist saustark gefahren. Also Respekt und Gratulation! Mitch ist bei den Auffahrten einfach besser gewesen als Trystan und ich und hat daher sehr viel Zeit aufholen können. Ansonsten waren wir eigentlich alle gleich schnell unterwegs. Es ist super zu sehen, wie die junge Generation nun nachrückt und auch sein Team macht einen extrem guten Job. Fair Play an die X-Grip-Boys!

War deine Motivation mit dem 5. Sieg beim Erzbergrodeo im Gepäck vielleicht nicht ganz bei 100 Prozent?

Ja, vielleicht nicht so ganz, aber ich war dennoch motiviert, möglichst viele Punkte zu sammeln und vor Mitch zu fahren. Ich habe alles gegeben und es hat einfach nicht sein sollen. Am Freitag war ich schon stark gefahren, Trystan noch ein Eck besser. Im Rennen haben wir sicher um die sieben Mal die Positionen gewechselt und diesmal war eben jemand anderes am Ende vorne. Das ist völlig in Ordnung so.

Wie ist der Main Event für dich gelaufen und wo hast du abreissen lassen müssen?

Der Start war ganz okay, da lag ich so an 10. Stelle. Wenig später waren Mitch, Trystan und ich vorne und dann ist das Battle richtig losgegangen. Das ging dann eigentlich die ganzen zwei Stunden bis zur letzten Auffahrt so. Daher war dies eines der besten Rennen seit langem. So ein Kampf zu dritt hat es lange nicht gegeben, was für den Sport richtig gut ist. Am Ende der letzten Runde habe ich erst ein bisschen abreißen lassen müssen, Trystan und ich sind kurz hängengeblieben. Dann gab es noch etwas Verkehr und der Rückstand war so kurz vor Schluss nicht mehr aufzuholen, obwohl ich sie an der letzten Auffahrt noch vor mir sehen konnte.

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Was für ein Rennen erwartest du beim Forza Orza in Schweden?

Ich bin gespannt, ein neues Rennen in neuem Gelände bringt natürlich immer auch extra Motivation. Wir werden wie immer unser Bestes geben, um am Ende wieder ganz oben zu stehen. Wenn Mitch so weitermacht, dann ist er sicherlich auch für die Meisterschaft ein echter Kandidat. Aber wie schon erwähnt: Der Sieg beim Erzbergrodeo war diesmal ein außergewöhnlicher, der viel Erleichterung gebracht hat. Es ist einfach eines der wichtigsten Rennen in der ganzen Saison und den 5. Titel zu holen, nimmt auch ein bisschen den Druck raus und die Motivation verändert sich natürlich auch ein bisschen. Wenn du eine solche Siegesserie hast, dann ist die Motivation hier und dort eine Herausforderung.

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Ist schon geklärt, ob du die Roof of Africa und Sea to Sky fahren wirst?

Nein, das ist noch nicht geklärt, aber im Moment schaut es eher so aus, dass wir an den Start gehen werden. Aber ich bin gespannt, was passieren wird.

Manuel Lettenbichler beim Silver Kings Foto: KTM Manuel Lettenbichler beim Silver Kings © KTM

WM-Stand, Hard-Enduro-WM nach Rennen 3 von 8:

Manuel Lettenbichler (D, KTM) 88 Punkte Mitch Brightmore (UK, GASGAS) 75 Teodor Kabakchiev (BG, Sherco) 68 Ashton Brightmore (GBR, GASGAS) 49 Mario Roman (E, Husqvarna) 48 Billy Bolt (UK, Husqvarna) 44 Eddie Karlsson (S, STARK) 31 Wade Young (ZA, KTM) 30 James Moore (ZA, Beta) 29 Lorenzo Gandola (I, Sherco) 28

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