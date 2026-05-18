Manuel Lettenbichler übernimmt die Führung im Hard-Enduro-World-Ranking

Red Bull KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler hat nach zehn Rennen die Spitze im Hard-Enduro-World-Ranking übernommen. Mit Siegen beim Alestrem in Frankreich und dem Extreme XL Lagares in Portugal sicherte sich der Bayer die maximale Punktzahl aus beiden Premier-Events und baute seinen Vorsprung an der Spitze aus.

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Mit 2400 Punkten führt Lettenbichler nun 600 Zähler vor dem Spanier Mario Román (Husqvarna). Der bisherige Leader Trystan Hart aus Kanada, der die beiden Rennen in Frankreich und Portugal nicht bestritt, ist auf Platz 28 zurückgefallen. Die soliden Leistungen des Bulgaren Teo Kabakchiev (Sherco) resultieren im aktuell dritten Platz, Billy Bolt (Husqvarna) reiht sich dahinter ein. Der Brite hatte sich eine Woche vor dem XL Lagares beim Welsh Sprint einen Knochenbruch in der linken Hand zugezogen und dennoch den fünften Platz eingefahren.

Red Bull Erzbergrodeo erster Supreme-Event

Das Hard-Enduro-World-Ranking wächst international stark: Bereits zehn Rennen in sieben Ländern auf drei Kontinenten sind absolviert. Insgesamt sind für 2026 und darüber hinaus 28 Events in 18 Ländern auf fünf Kontinenten geplant. Fahrer können 2026 noch mindestens 19 weitere Punktechancen nutzen – gewertet werden in der Endabrechnung allerdings jeweils nur die besten acht Ergebnisse. Und mit dem Rekordpreisgeld von insgesamt 100.000 US-Dollar ist die Motivation im Fahrerfeld hoch, bei den Events möglichst viele Punkte zu sammeln.

Nächster Höhepunkt: Mit dem legendären Red Bull Erzbergrodeo (4.–7. Juni in Eisenerz, Österreich) wird erstmals ein Supreme-Event gewertet – mit satten 2000 Punkten für den Sieger. Neu im Kalender ist zudem das Minas Riders in Brasilien (29.9.–3.10.), ein Premier-Event mit Romaniacs-DNA.

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In den kommenden Wochen soll eine Arbeitsgruppe aus Fahrern, Herstellern, Veranstaltern und Medien die Weiterentwicklung des Rankings vorantreiben. Die Website wird parallel mit verbesserten Rankings und Filterfunktionen optimiert.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Hard-Enduro-World-Ranking nach 10 Rennen: