Manuel Lettenbichler übernimmt die Führung im Hard-Enduro-World-Ranking
Nach Siegen beim Alestrem und XL Lagares liegt Red Bull KTM-Star Manuel Lettenbichler in der neu geschaffenen Weltrangliste im Hard-Enduro-Sport mit 2400 Punkten 600 vor Mario Román.
Red Bull KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler hat nach zehn Rennen die Spitze im Hard-Enduro-World-Ranking übernommen. Mit Siegen beim Alestrem in Frankreich und dem Extreme XL Lagares in Portugal sicherte sich der Bayer die maximale Punktzahl aus beiden Premier-Events und baute seinen Vorsprung an der Spitze aus.
Mit 2400 Punkten führt Lettenbichler nun 600 Zähler vor dem Spanier Mario Román (Husqvarna). Der bisherige Leader Trystan Hart aus Kanada, der die beiden Rennen in Frankreich und Portugal nicht bestritt, ist auf Platz 28 zurückgefallen. Die soliden Leistungen des Bulgaren Teo Kabakchiev (Sherco) resultieren im aktuell dritten Platz, Billy Bolt (Husqvarna) reiht sich dahinter ein. Der Brite hatte sich eine Woche vor dem XL Lagares beim Welsh Sprint einen Knochenbruch in der linken Hand zugezogen und dennoch den fünften Platz eingefahren.
Red Bull Erzbergrodeo erster Supreme-Event
Das Hard-Enduro-World-Ranking wächst international stark: Bereits zehn Rennen in sieben Ländern auf drei Kontinenten sind absolviert. Insgesamt sind für 2026 und darüber hinaus 28 Events in 18 Ländern auf fünf Kontinenten geplant. Fahrer können 2026 noch mindestens 19 weitere Punktechancen nutzen – gewertet werden in der Endabrechnung allerdings jeweils nur die besten acht Ergebnisse. Und mit dem Rekordpreisgeld von insgesamt 100.000 US-Dollar ist die Motivation im Fahrerfeld hoch, bei den Events möglichst viele Punkte zu sammeln.
Nächster Höhepunkt: Mit dem legendären Red Bull Erzbergrodeo (4.–7. Juni in Eisenerz, Österreich) wird erstmals ein Supreme-Event gewertet – mit satten 2000 Punkten für den Sieger. Neu im Kalender ist zudem das Minas Riders in Brasilien (29.9.–3.10.), ein Premier-Event mit Romaniacs-DNA.
In den kommenden Wochen soll eine Arbeitsgruppe aus Fahrern, Herstellern, Veranstaltern und Medien die Weiterentwicklung des Rankings vorantreiben. Die Website wird parallel mit verbesserten Rankings und Filterfunktionen optimiert.
Hard-Enduro-World-Ranking nach 10 Rennen:
Manuel Lettenbichler (D, KTM), 2400 Punkte
Mario Román (E, Husqvarna), 1900
Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), 1680
Billy Bolt (GB, Husqvarna), 1620
Mitch Brightmore (GB, GASGAS), 1560
Wade Young (ZA, KTM), 1164
Ashton Brightmore (GB, GASGAS), 1080
Matthew Green (ZA, KTM), 1035
James Moore (ZA, Beta), 951
Eddie Karlsson (S, Stark), 900
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