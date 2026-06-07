KTM-Ass Manuel Lettenbichler gewann das 30. Red Bull Erzbergrodeo

Manuel Lettenbichler hat einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis gestellt und sich mit über achteinhalb Minuten Vorsprung den Sieg bei dem einen Rennen gesichert, das jeder Fahrer im Hard Enduro einmal gewinnen will. Auf der 32 km langen Strecke mit 27 Checkpoints ließ Lettenbichler in der Steiermark in Österreich nie einen Zweifel aufkommen, dass er diesen 5. Titel am «Iron Giant» unbedingt wollte.

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Der kanadische KTM-Markenkollege Trystan Hart und Mitch Brightmore auf seiner GASGAS waren – auch in der Sektion SPEEDWEEK Machine – zunächst noch relativ dicht an «Letti» dran, doch nach dem 19. von 27 Checkpoint zog der Serien-Weltmeister das Tempo an. Bei Checkpoint 20 waren es bereits um die sechseinhalb Minuten. In der Signatur-Sektion «Carl’s Dinner», einem 3,8 km langen Geröllfeld, erhöhte er nochmals das Tempo und baute seinen Vorsprung auf knapp 12 Minuten aus. Dies immer in seiner ruhigen, bedachten, technisch perfekten und kraftsparenden, aber außerordentlich effizienten Art, die ihn so konkurrenzlos schnell macht. In den Sektionen «The Segway» und «Killing Leap» zeigte er in den extrem steilen Passagen seine ganze Klasse. Sich des soliden Vorsprungs bewusst, fuhr Lettenbichler die restlichen Checkpoints auf Sicherheit und hatte im Ziel immerhin noch achteinhalb Minuten Vorsprung auf Trystan Hart.

Lettenbichlers fünfter Sieg in Folge beim Red Bull Erzbergrodeo Foto: Sam Strauss / Red Bull Content Pool Lettenbichlers fünfter Sieg in Folge beim Red Bull Erzbergrodeo © Sam Strauss / Red Bull Content Pool

Hinter den beiden KTM-Piloten lieferte sich der Rest des Feldes eine heiße Schlacht. Bei Temperaturen um 20 Grad Celsius bewies der Spanier Mario Roman auf seiner Husqvarna einmal mehr, dass er mit zunehmender Renndauer und in technisch anspruchsvollen Sektionen immer besser wird. So überholte der Spanier im Lauf des Rennens knapp 40 Fahrer und schaffte es aufs Podium.

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Dahinter lieferten vor allem die britischen Fahrer eine starke Vorstellung ab – mit Mitch Brightmore auf Rang 5 und Ashton Brightmore auf Platz 8. Auch Graham Jarvis (10.) auf seiner Jarv-E und Toby Martyn (12.) auf der elektrisch angetriebenen Stark Future zeigten, dass die UK-Fraktion in diesem Rennen wieder einmal besonders gut aufgelegt war.

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Manuel Lettenbichler in «Carl’s Dinner» Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Manuel Lettenbichler in «Carl’s Dinner» © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Der deutsche Nachwuchsfahrer Lenny Geretzky aus dem SorryBro74-Nachwuchs-Team von Mario Roman absolvierte 23 Checkpoints und wurde als 25. gewertet.

Lettenbichler zog mit seinem 5. Sieg mit den beiden Legenden Graham Jarvis und Taddy Blazusiak gleich. Somit ist der alleinige Rekord von 6 Siegen beim weltweit prestigeträchtigsten Eintages-Hard-Enduro-Rennen in Reichweite!

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Manuel Lettenbichler in der Sektion SPEEDWEEK Machine Foto: Carsten M. Steffen Manuel Lettenbichler in der Sektion SPEEDWEEK Machine © Carsten M. Steffen

Manuel Lettenbichler: «Wahnsinn, ich bin komplett sprachlos. Das hätte ich nicht gedacht, hier als Favorit herzukommen und wieder so eine Leistung abzuliefern. Zu Beginn habe ich schon ordentlich gepusht und ich dachte, oh Mann, wenn die Jungs den Speed bis zum Schluss mitgehen können, dann wird’s anstrengend. Ich habe dann irgendwann einen Vorsprung rausgefahren und wusste, dass ich in Carl’s Dinner noch zulegen kann. Mit feiern ist heute leider nicht viel – ich fliege morgen schon wieder zum nächsten Shooting nach Barcelona.»

Trystan Hart: «Das Rennen ist ganz ordentlich für mich gelaufen. Ich hatte einen guten Start, konnte später dann mal an fünf anderen vorbeiziehen und lag an dritter Position. Mani hat dann eine Sektion richtig sauber gefahren, wo ich es ihm leider nicht gleich nachmachen konnte. Ich muss dann einen Stein erwischt haben, der die Kettenführung verbogen hat, sodass die Kette immer wieder abgesprungen ist. Das hat mich eine Menge Zeit gekostet. Aber immerhin hat es noch für den zweiten Platz gereicht.»

Trystan Hart in der Sektion SPEEDWEEK Machine Foto: Philip Platzer / Red Bull Content Pool Trystan Hart in der Sektion SPEEDWEEK Machine © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

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Mario Roman: «Insgesamt war es ein guter Tag. Ich hatte nicht den besten Start und lag recht weit zurück, weil man in dem Staub kaum etwas sieht. Dann wurde die Sicht besser, ich habe einen um den anderen überholen können, fühlte mich nach einer Stunde richtig gut und dann war das Podium in Reichweite. Mani und Trystan waren etwas zu weit weg, aber ich bin mit dem dritten Platz hier sehr zufrieden. Man braucht hier den Holeshot, um gegen Mani eine Chance zu haben. Daran werde ich arbeiten.»

Vorläufiges Ergebnis – 30. Red Bull Erzbergrodeo 2026: