Seit Beginn seiner Enduro-Karriere fährt Manuel Lettenbichler KTM, daran wird sich so schnell auch nichts ändern: Der 28-jährige Bayer hat seinen Vertrag mit den Mattighofenern um mindestens drei Jahre verlängert. 2026 gewann der sechsfache Weltmeister zum fünften Mal in Folge das Red Bull Erzbergrodeo, siegte bei den Romaniacs mit über einer Stunde Vorsprung und knackte als erster Fahrer die 10.000-Punkte-Marke im Hard-Enduro-World-Ranking. Im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK spricht Lettenbichler über die Gründe für seine Treue zu KTM, seine Rolle in der Motorradentwicklung, die wachsende Konkurrenz und seine Pläne für die Zeit nach der aktiven Karriere.

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Mani, Gratulation zum neuen Vertrag mit KTM! Welche waren für dich die ausschlaggebenden Punkte, um zu verlängern? Wir haben so viel Erfolg miteinander gehabt über die letzten paar Jahre, jeder im Team hängt sich krass rein und schaut, dass wir mit dem besten Material, mit dem besten Bike, unterwegs sind. Das zeigt sich in den Resultaten, im Erfolg, und schlussendlich ist es ja auch ein bisschen eine Familie geworden. Seit Beginn meiner Enduro-Karriere bin ich auf KTM unterwegs, fühle mich sehr wohl mit dem Team und mit den Leuten, die ich um mich habe.

Wie lange läuft der neue Vertrag? Ändert sich etwas an deiner Rolle, etwa bei der Entwicklung des Motorrads oder als Mentor für die jüngeren Fahrer im Team? Der Vertrag läuft noch mal mindestens über drei Jahre und ich bin in der gleichen Position, wie ich davor auch war. Dazu gehört auch die Bike-Entwicklung, was megacool ist, denn auch über die letzten paar Jahre war es so, dass viel von meinem Feedback und Wissen in das Serienbike eingebracht wurde. Ich bleibe als Fahrer in meiner Position und wir versuchen natürlich auch, jüngere Fahrer zu motivieren, irgendwann mal in meine Fußstapfen zu treten. Aber so alt bin ich noch nicht, dass ich ein Mentor werde.

Wäre ein anderer Hersteller nicht verlockend gewesen? Neue Erlebnisse sind immer interessant und verlockend, aber ich bin sehr zufrieden, wo ich bin, und fühle mich sehr wohl in meiner Position. So wohl, dass ich mir gut vorstellen kann, vielleicht nach meiner aktiven Karriere mit KTM weiterzuarbeiten und in einer coolen Art und Weise vielleicht etwas aufzubauen, das über Racing hinausgeht. Da sind wir auf einem guten Weg, und es freut mich auch sehr, dass so viele Leute hinter mir stehen. Deswegen passt es ganz gut, wo wir sind.

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Welche Ziele habt ihr euch für das nächste Jahr gesetzt? Wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Wir werden sehen, ob wir die Jüngeren hinter uns lassen können oder nicht. Klar, ich möchte natürlich vorne mitfahren, mich messen und hoffentlich wieder ums Podium und Siege kämpfen. Aber die Ziele sind nicht hochgesteckt: Einfach sauber fahren, eine coole Saison haben, das ist das A und O. Und Spaß haben.

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Seriensieger Manuel Lettenbichler Foto: Mahmut Cinci/Red Bull Seriensieger Manuel Lettenbichler © Mahmut Cinci/Red Bull

Mitch Brightmore war 2026 so konstant wie nie zuvor, Teo Kabakchiev ist stark und weitere junge Fahrer rücken nach. Wer ist für dich 2027 der härteste Gegner? Der Mitch hat einen krassen Schritt gemacht, der Teo auch. Und die Jungen kommen auf jeden Fall nach, James Moore und ein paar andere Athleten. Das ist sehr cool zu sehen, auch wenn ich selbst noch gar nicht so alt bin und der Teo zum Beispiel auch mein Alter hat. Aber es ist trotzdem so, dass wir so lange dabei sind, dass wir uns als eine Generation davor empfinden. Ich bin gespannt, der Mitch wird stark sein, der Billy Bolt wird stark sein, der Teo wird stark sein. Es wird sicher schwieriger, vorne der Top-Dog und allein bei den Rennen unterwegs zu sein. Mit einem riesigen Vorsprung zu fahren, wird nicht einfacher. Es ist gut für den Sport, wenn es mehr Kämpfe gibt, mehr verschiedene Sieger. So wird es interessanter.

Du bist jetzt 28 und hast sicher noch ein paar gute aktive Jahre vor dir. Denkst du schon über die Zeit nach dem Hard-Enduro nach? Klar, ich möchte weiterhin dem Sport verbunden sein, coole Sachen machen und hoffentlich auch immer noch einen Impact haben, was Racing angeht. Auch mit meinen Sponsoren und Partnern möchte ich nach meiner aktiven Karriere gerne eine längerfristige Zusammenarbeit führen. Aber jetzt fahren wir erst noch ein paar Jahre Rennen und dann schauen wir, was passiert. Ich bin für alles offen und auch ein Typ, der gut mit Leuten kann, der gut präsentieren kann. Ich bin gespannt, was die Zukunft mit sich bringen wird, und freue mich dann irgendwann auf das nächste Kapitel. Aber: So weit sind wir noch nicht.

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Du hast fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Was treibt dich nach so vielen Titeln noch an und wo siehst du Luft nach oben? Dieses Jahr war es total cool, auch für meine Familie zu fahren. Das ist noch mal eine andere Motivation. Auch zu erkennen, dass wir in der Vergangenheit einen extrem coolen Job gemacht haben und ich sehr, sehr stolz darauf sein kann, was wir erreicht haben. Aber auch in der Position zu sein, das zu genießen und alles so mitzunehmen, solange es geht. Das Beste daraus ziehen und den Sport sowie den Namen Manuel Lettenbichler noch größer zu machen. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Wir sollten uns noch besser präsentieren, um aus dieser Motorsportblase herauszukommen und als deutscher Sportler und cooler Athlet wahrgenommen zu werden.

Du bist als Erster über die 10.000-Punkte-Marke im Hard-Enduro-World-Ranking geklettert. Was bedeutet es dir, auch serienübergreifend die Nummer 1 zu sein? Das ist megacool. Auch dort habe ich wieder sehr viel Erfolg gehabt in diesem Jahr. Das Ranking wird hoffentlich mehr Beachtung erhalten und somit auch einen größeren Einfluss haben. Das muss das Ziel sein, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Dass wir ein globales Ranking haben, wo wir immer sehen, wer der Beste der Welt ist. Und hoffentlich werden weitere Events, Rennen und Serien dazustoßen. Dann können wir den Hard-Enduro-Sport weiter wachsen sehen.