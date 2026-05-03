Manuel Lettenbichler (KTM) war in Portugal nicht zu stoppen – Brightmore 2.
KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler dominierte mit drei Siegen an drei Tagen das XL Lagares in Portugal. Der Brite Mitch Brightmore (GASGAS) wurde Zweiter vor dem Bulgaren Teo Kabakchiev (Sherco).
Manuel LettenbichlerFoto: KTM
Manuel Lettenbichler© KTM
Manuel Lettenbichler, der am 30.4. seinen 28. Geburtstag feierte, holte sich an diesem Wochenende die maximal mögliche Punktezahl von 33 Punkten bei einem WM-Lauf: 3 an Tag 1, 10 an Tag 2 und 20 an Tag 3, dem Main Event des Rennens im Norden Portugals. Und wer sich immer schon gefragt hatte, woher «Manis» Startnummer 304 kommt, der stellt fest, dass sie sich von seinem Geburtsdatum ableitet.
Manuel LettenbichlerFoto: KTM
Manuel Lettenbichler© KTM
Da die neuen Regeln der FIM HEWC ein neues Format auch hinsichtlich der Meisterschaftspunkte vorgeben, hier die Erklärung anhand der drei Renntage des Extreme XL Lagares in Portugal:
Tag 1, Prolog: Der Freitag startete mit dem 60 km langen Endurocode durch anspruchsvolles Gelände. Gewertet wurde, wer die meisten Control Points (CPs) in der kürzesten Gesamtzeit erreichte. Es gab nur Punkte für die Top-3 (3-2-1). Anschließend folgte das «Night Super Special» in der Stadt – ein kurzes, intensives Spektakel unter Flutlicht, das die Startreihenfolge für den Samstag festlegte.
Tag 2, Sprint: Am Samstag stand die Extreme Penafiel im Mittelpunkt: 115 km über mehrere Zeitsektoren, die Ausdauer und extreme Technik kombinieren. Mit Abstand der längste und entscheidendste Renntag des Wochenendes. Es gab Punkte für die Top-10 (10-9-...-1).
Tag 3, Main Event: Der Sonntag bildete das Finale mit einem hochspannenden Circuit-Rennen. Auf einem 5-km-Rundkurs wurde zwei Stunden plus eine Runde gefahren – Le-Mans-Start, Live-Übertragung und Punkte für die Top-15 (20-17-15-...-1).
Fazit: Maximal 33 Meisterschaftspunkte sind an einem Wochenende möglich. Wer richtig punkten will, muss vor allem auch am Samstag liefern – der Sonntag kann dann noch einmal alles auf den Kopf stellen. Drei Renntage, maximal 33 Punkte – so gestaltet sich die WM-Saison 2026.
Manuel Lettenbichler siegte beim Extreme XL LagaresFoto: KTM
Manuel Lettenbichler siegte beim Extreme XL Lagares© KTM
Lettenbichler erwischte einen ordentlichen Start und übernahm früh das Kommando. Hinter ihm waren nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Bolt, Roman, Brightmore und Young am Werk, sondern auch ein 19-jähriger Youngster: James Moore aus Südafrika, der die Roof of Africa am Ende des letzten Jahres gewinnen konnte, ging auf seiner Beta an dem britischen SuperEnduro-Ass Billy Bolt vorbei und hielt sich längere Zeit mit 20 Sekunden Abstand auf dem 2. Platz hinter Lettenbichler. Auf der zweiten Runde wechselte die Führung des Rennens, das 2004 erstmals ausgetragen wurde, aber nur kurzfristig. Der bayerische Ausnahmekönner Lettenbichler zog in der 3. Runde und nach einer Dreiviertelstunde Renndauer davon und baute zwischenzeitlich einen Abstand von knapp eineinhalb Minuten auf Moore auf, der im Nachwuchsteam von Altmeister Alfredo Gomez unterwegs ist. Bolt hatte sich am Samstag an der Hand verletzt und fiel zurück. Mitch Brightmore wurde immer schneller, überholte einige Top-Fahrer, machte «Mani» für den Rest des Rennes ordentlich Druck und hatte im Ziel lediglich knapp acht Sekunden Rückstand auf den Bayern, der das Rennen in Portugal erstmals gewinnen konnte. Das nächste Rennen der HEWC wird vom 18. bis 20. Juni das Silver Kings in den USA sein. Vorläufige Ergebnisse Extreme XL Lagares, Portugal:
  1. Manuel Lettenbichler (D, KTM) 2:24:05
  2. Mitch Brightmore (UK, GASGAS) +0:07
  3. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco) +4:27
  4. Mario Román (E, Husqvarna) +5:19
  5. Billy Bolt (UK, Husqvarna) +5:41
  6. James Moore (ZA, Beta) +6:17
  7. Ashton Brightmore (GBR, GASGAS) +9:10
  8. Wade Young (ZA, KTM) +9:17
  9. Eddie Karlsson (S, STARK) +11:25
  10. Lorenzo Gandola (I, Sherco) +15:04
Vorläufiger WM-Stand Top-10 nach 2 von 8 Rennen:
  1. Manuel Lettenbichler (D, KTM) 61 Punkte
  2. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco) 46
  3. Billy Bolt (UK, Husqvarna) 44
  4. Mitch Brightmore (UK, GASGAS) 43
  5. Mario Roman (E, Husqvarna) 35
  6. Wade Young (ZA, KTM) 30
  7. Ashton Brightmore (GBR, GASGAS) 26
  8. Eddie Karlsson (S, STARK) 19
  9. James Moore (ZA, Beta) 19
  10. Lorenzo Gandola (I, Sherco) 17
