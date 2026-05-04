Manuel Lettenbichler (KTM) zufrieden – Lob für Mitch Brightmore

In der WM-Gesamtwertung schob sich Manuel Lettenbichler mit dem bestmöglichen Ergebnis aus Portugal auf den ersten Rang vor. Der Bayer führt nun nach zwei von acht WM-Rennen bereits mit einem soliden Polster von 15 Punkten vor dem Bulgaren Kabakchiev. Bei den beiden Main Events der Rennen in Frankreich (Alestrem) und Portugal holte er jeweils den Sieg und weist damit nach: Auch im Jahr 2026 wird der Hard-Enduro-Titel nur über den Serien-Weltmeister gehen.

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Maximale Ausbeute beim Lagares. Du wirst zufrieden sein mit dem Ergebnis, oder?

Auf jeden Fall, das war ein mega Wochenende, jeden Tag einfach gut gefahren. Nach dem wirklich sehr intensiven Sprintrennen an Tag 2 am dritten Tag so einen Sieg zu holen, ist schon cool. Ich habe mich jeden Tag gut gefühlt, das Team hat einen richtig guten Job gemacht und wir haben die volle Punktezahl mitgenommen.

Mitch ist dir am Ende recht nah gekommen. Hat dich das nochmals gepusht?

Fair Play. Mitch ist richtig stark gefahren, er hätte es auch verdient gehabt, zu gewinnen. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn noch hinter mir habe lassen können. Die letzten Minuten hat er immer mehr aufgeholt und ich habe es dann aber Gottseidank bis ins Ziel geschafft, mich zu verteidigen. Das war ein geiles Battle, die Jungen kommen und das ist richtig gut zu sehen!

Du hast die ersten beiden Tage sehr gut performt und am Samstag einen respektablen Vorsprung gehabt. Was war der Schlüssel für diese Performance?

Ich habe mich einfach gut und fit gefühlt und das Setup vom Bike war perfekt. Die Fitness war auch da, im Sprintrennen am Samstag zu pushen. Das war am Sonntag genauso und ich denke, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und mich gut auf das Rennen vorbereitet.

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Wie stehst du zu dem neuen Format und der Punkteverteilung über die drei Tage?

Es könnte für das nächste Jahr verbessert werden. Beim XL Lagares hat man das gut sehen können. Der dritte Tag, also das Main Event, war eigentlich eher ein Sprintrennen und der Renntag am Samstag war mit über 110 km eher ein Main Event. Loben muss man den Veranstalter in Portugal, alle Tracks waren exzellent und auch das Terrain wirklich cool. Von der Organisation her gibt es noch Dinge zu verbessern, aber insgesamt hat das Potenzial.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Gibt es eine Entscheidung, ob du 6 oder 8 Rennen der HEWC fahren wirst?

Was das Thema angeht, gibt es noch keine Entscheidung.

FIM Hard Enduro World Championship, Stand Top-10 nach 2 von 8 Rennen: