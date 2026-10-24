Hard-Enduro Hixpania: Manuel Lettenbichler (KTM) ist vorzeitig Weltmeister

Beim Saisonfinale, dem 24MX Hixpania im nordspanischen Aguilar de Campoo, gewann zwar Billy Bolt erwartungsgemäß den Prolog, doch die WM-Entscheidung fiel zugunsten von KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler – sein Vorsprung ist jetzt uneinholbar.

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Der Prolog läuft beim Hixpania unter dem Namen «Super Encierro» – ein SuperEnduro-artiges Spektakel mit kurzem Qualifying, zwei Halbfinals und einem Finale über sechs Minuten plus eine Runde. Dort war der von einer Knie-OP genesene SuperEnduro-Star Billy Bolt auf seiner Husqvarna in seinem Element und gewann das Finale nach neun Runden in 7:15,10 min souverän. Youngster Ashton Brightmore (GASGAS) bestätigte seine starke Form als Zweiter und der vom Sea to Sky durch Disqualifikation gebeutelte Bulgare Teo Kabakchiev (Sherco) wurde Dritter. Dahinter reihten sich Mitch Brightmore (GASGAS) als Vierter und Lettenbichler als Fünfter ein.

Weil es im Prolog immer nur für die ersten drei Punkte gibt – Bolt 3, Ashton Brightmore 2, Kabakchiev 1 –, blieb Lettenbichlers Vorsprung von 32 Punkten auf Mitch Brightmore unangetastet. Da am restlichen Wochenende nur noch 30 Punkte zu vergeben sind (Sprint 10, Main-Event 20), kann Brightmore ihn nicht mehr einholen. Die verbleibenden Rennen entscheiden über Gesamtrang 2, in diesem Kampf liegt Mitch Brightmore (165 Punkte) 31 Zähler vor Kabakchiev (134). Für Lettenbichler wird das Finale zur Krönungsfeier.

Ergebnisse Hard-Enduro-WM Hixpania, Prolog:

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 7:15,10 min 2. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, +5,56 sec 3. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, +7,58 4. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, +10,73 5. Manuel Lettenbichler (D), KTM, +21,03 6. Alfredo Gómez (E), Beta, +37,40 7. James Moore (ZA), Beta, +45,15 8. Mario Román (E), Husqvarna, +51,71 9. Marc Fernández Serra (E), Marke offen, +55,75 10. Toby Shaw (GB), Marke offen, -1 Runde

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Stand Hard-Enduro-WM:

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 197 Punkte 2. Mitch Brightmore (GB), GASGAS, 165 3. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 134 4. Ashton Brightmore (GB), GASGAS, 125 5. James Moore (ZA), Beta, 120 6. Mario Román (E), Husqvarna, 96 7. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 79 8. Eddie Karlsson (S), Stark, 62 9. Lorenzo Gandola (I), Sherco, 56 10. Wade Young (ZA), KTM, 55